مؤتمر موسيماني: لا داعي للقلق قبل الإياب رغم عدم حسم التأهل.. وكرة القدم يحكمها النتائج

يرى بيتسو موسيماني مدرب ماميلدوي صنداونز إنه لا داعي للقلق قبل مباراة الإياب، رغم عدم حسم التأهل بعد.

الأهلي فاز على ماميلودي صنداونز بهدفين مقابل لا شيء على استاد الأهلي WE السلام، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني تحدث عن أداء ماميلودي صنداونز الذي اختلف عن وقت توليه تدريبهم، وتحدث أيضا عن مباراة الإياب، وتألق بعض لاعبي الأهلي مؤخرا، وموقف المصابين.

وكل ما يلي على لسان موسيماني في المؤتمر الصحفي.

"كانت مباراة صعبة بعد ماراثون طويل، لعبنا فيه مباراة كل 3 أيام على مدار فترة طويلة. واجهنا صعوبات، لكن لا أعذار، لأننا الأهلي، فريق كبير وهذا قدره. اليوم واجهنا فريقا قويا وأحد المرشحين للفوز بالبطولة بسبب طريقة لعبه".

"الشوط الثاني كان صعبا علينا. لذا كان علينا التعامل بهدوء وذكاء، لأن اللعب بحماس كان سيمنح صنداونز فرصة للقضاء علينا. ارتكبنا أخطاء عديدة، أنا محبط منها، ومحمد الشناوي قام بتصديات مؤثرة، وهذا وارد في كرة القدم".

اختلاف طريقة لعب صنداونز

"صنداونز لعب بطريقة مختلفة عن التي كان يلعبها معي. لعب بطريقة استعراضية وممتعة، لكن كرة القدم يحكمها النتائج والأهداف".

"عمرو السولية وأليو ديانج لعبا مباراة جيدة في وسط الملعب، وصلاح محسن بديل ممتاز. نزوله ينثر السحر ولكن لدينا عمل كثير علينا أن نؤديه".

صلاح محسن سجل هدف الأهلي الثاني اليوم، وذلك بعد تسجيله هدف الفريق أمام الزمالك في القمة الأخيرة قبل أيام بعد نزوله بديلا أيضا.

موقف مصابي الأهلي

"علي معلول سيسافر معنا إلى جنوب إفريقيا وسيؤدي برنامجا استشفائيا، وقد يكون متاحا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي في قطر".

"أيمن أشرف كان مجهدا، لذا أشركت محمود وحيد، وكلاهما لا يمكنه اللعب 90 دقيقة في هذه المرحلة، سعيد أيضا بعودة جونيور أجايي، ومع مرور الوقت ستكتمل صفوف الأهلي ونكون مؤهلين لتجاوز المواقف الصعبة".

الأهلي استعاد جونيور أجايي اليوم وشارك بديلا بعد العودة من الإصابة، فيما بدأ علي المعلول التدرب وسيسافر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا.

مباراة الإياب

"لا داع للقلق من الضغوط على الأهلي، بل الأمور التكتيكية، فزنا بالثلاثية ولعبنا ضد أندية قوية في كأس العالم للأندية، لذا نحن قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب، علينا أن نسجل في ملعب صنداونز. الهدف في جنوب إفريقيا سيكون له ثمن غال، ويجب أيضا ألا نغفل الدفاع ونخرج بشباك نظيفة".

"لم نتأهل بعد. أنا محترف منذ ٢٠ سنة. لن ننخدع بالنتيجة، كلنا رأينا نتائج كبيرة لبايرن ميونخ، وكيف عاد ليفربول أمام برشلونة في 2019. فزنا بفضل أخطاء المنافس ولكن لا مجال لدينا للثقة الزائدة".

سبب عدم الاحتفال بالهدف الثاني

"لابد من التواضع عند الفوز ليتذكرك الناس وقت الخسارة. كنت لاعبا ومدربا لصنداونز وحققت معهم عدة ألقاب على مدار سنوات، لذا أكن مزيدا من الاحترام لفريقي السابق. تسجيل هدف في صنداونز لن يجعلني أنسى فضل هذا النادي علي، وأنا كذلك ساهمت فيما وصلوا إليه".

لاعبو صنداونز المتألقين

"موخليسي لاعب وسط صنداونز رائع يشبه كانتي وإنييستا، إنه عنصر واعد وشاب وكنت وراء تصعيده للفريق الأول، وقررت إعارته إلى ناد درجة ثانية لاكتساب الخبرات، واليوم أثبت أنه خامة جيدة".

"لا أريد الحديث كثيرا عن لاعبي صنداونز لأنه سيقال أن الأهلي يريد التعاقد معهم، إنها مجرد إشادة فقط. ولا يجب أن ننسى أهمية المباراة الحالي. اللاعب الوحيد الذي تفاوضنا بالفعل لضمه للأهلي هو جاستون سيرينو".

ويلتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز يوم 22 مايو الجاري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة سيحتاج الأهلي فيها لتفادي الخسارة بثلاثية لبلوغ نصف النهائي.