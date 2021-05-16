قمصان: مواجهة صنداونز بها حساسية كبيرة لوجود موسيماني.. وحديث الخطيب كان حافزا للفريق

الأحد، 16 مايو 2021 - 00:21

كتب : FilGoal

هدف طاهر لاعب الأهلي في صنداونز

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن مواجهة فريقه لصنداونز الجنوب إفريقي بها حساسية نظرا لوجود بيتسو موسيماني.

وفاز الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي في القاهرة بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال قمصان عقب المباراة عبر قناة الأهلي: "مباراة صنداونز فنية وتكتيكية على أعلى مستوى والفريق الجنوب إفريقي كان يقتال خلال اللقاء والأهم بالنسبة لنا كان الخروج بهذه النتيجة الإيجابية".

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وأضاف "أشكر اللاعبين على جهدهم الكبير في المباراة وظهر عليهم بعض العصبية وهذا بسبب صعوبة المواجهة وتحملهم المسؤولية ورغبتهم في تحقيق الفوز".

وأكمل "كان من المهم أن نحافظ على نظافة الشباك أمام صنداونز ونقف بشكل منظم في الملعب ثم نستغل الفرص التي تأتي لنا".

وشدد "مواجهة صنداونز بها حساسية كبيرة نظرا لأن موسيماني هو مدربهم السابق وجهازه المعاون هو الذي يتولى تدريب الفريق الجنوب إفريقي".

وأتم تصريحاته "الخطيب تحدث مع موسيماني واللاعبين وأكد لهم أنه يثق فيهم بشكل كبير ومثل هذه الأمور لها تأثير على الفريق بكل تأكيد".

الأهلي صنداونز
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