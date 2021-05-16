عبد الحفيظ: يجب أن نستعد جيدا لمباراة العودة الحاسمة ضد صنداونز

الأحد، 16 مايو 2021 - 00:02

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - صنداونز

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ضرورة الاستعداد جيدا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي المقبلة، لأنها ستحدد المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي في القاهرة بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "صنداونز فريق كبير وقوي جدا ويجب أن نستعد جيدا لمباراة العودة التي ستحدد المتأهل لنصف النهائي".

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وأضاف "نلعب ضد نفس الفريق في نفس الدور للمرة الثالثة على التوالي، وبالتأكيد يلعبون ضدنا ولديهم حافز كبير وغل كروي وأنت أيضا يجب أن تلعب ضدهم بنفس التركيز".

وأكمل "لدينا مجموعة من اللاعبين لا يزال سنهم صغير وسيحصلون على المزيد من الخبرات، وهناك مباريات تحتاج إلى اللاعب الكبير الذي يعرف متى يقف على الكرة ويعرف جيدا قيمة التوقيت والمكان في الملعب، وهذه المجموعة من اللاعبين ستكتسب المزيد من الخبرات".

وأتم تصريحاته "حمدي فتحي وعلي معلول سيخضعان لأشعة قبل السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا، وذلك استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي في قطر بعد مواجهة صنداونز".

ويلعب الأهلي ضد صنداونز يوم السبت المقبل في مباراة العودة في جنوب إفريقيا.

سيد عبد الحفيظ الأهلي صنداونز
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