مؤتمر مدرب صنداونز: لم أشاهد الأهلي يلعب على المرتدات من قبل.. والواقع سيكون مختلفا إيابا

يرى مانكويا مانجيثي مدرب ماميلودي صندوانز بأن فريقه قادر على التأهل ضد الأهلي من جنوب إفريقيا.

الأهلي فاز على ماميلودي صنداونز بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي WE السلام.

وقال مانكويا مانجيثي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة. لعبنا جيدا وللأسف لم نسجل. في حياتي لم أشاهد صنداونز يهزم الأهلي في مصر، كما لم أشاهد من قبل الأهلي يلعب على المرتدات في ملعبه".

وأضاف "الشوط الأول انتهى، والثاني سيكون في جوهانسبرج".

مانجيثي أتبع "سيطرنا على وسط الملعب وأهدرنا أكثر من فرصة . الأداء في الشوط الثاني أفضل، ولكن لم نخلق نفس العدد من الفرص مثلما فعلنا في الشوط الأول".

واستمر "محمد الشناوي كان حاضرا بقوة وأنقذ مرماه أكثر من مرة".

مدرب صنداونز أكمل "أحترم الأهلي. يملك لاعبين أذكياء مثل محمد شريف وأفشة وطاهر محمد. مقتنع بأننا فريق مميز، وهذه مجرد خسارة لمباراة".

واسترسل "راضي عن أداء فريقي وقد تفوقنا عليهم أحيانا. نسبة التأهل 60% مقابل 40% لـ الأهلي. ومع ذلك لدينا أفضلية لعب الإياب على ملعبنا، وقادرون على إحراز أهداف عديدة".

مانجيثي واصل "ما يصعب الأمر هو فوز الأهلي بهدفين. إذا انتهت المباراة بهدف لكنت واثقا من التأهل، لكن لدي ثقة كبيرة في التعويض".

وعن سبب خروج سيرينو، قال مانجيثي "كان عليه لعب عنيف كثير، وكان يترك مكانه ففضلت تغييره لكي أقوم بتنشيط الهجوم".

أما عن سبب غياب زواني، فقال "زواني لم يكن جاهزا للقاء. اللاعبين قدموا ما عليهم، ولو سجلنا فرصنا لكانت فرصتنا ستتغير، لكننا قادرون على التسجيل في العودة".

وأخيرا، تحدث مانجيثي عن لقاء الإياب، فقال "لو الأهلي لعب بنفس الطريقة التي لعب بها هنا، سيواجه مشكلة لأنه سيكون مضطرا لأن يلعب على المرتدات. الأهلي ليس قويا في الدفاع عندما يبدأ الهجمة. الأهلي فريق هجومي ليس معتادا على الدفاع، وأستطيع استغلال تلك النقطة في العودة وأستغل المساحات".

وأتم "موسيماني يعرف كل شيء عن صنداونز بالتأكيد، لكن الواقع سيكون مختلفا في مباراة العودة".

ويلعب صنداونز مع الأهلي يوم 22 مايو الجاري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.