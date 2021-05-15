"بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز

السبت، 15 مايو 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

أبرزت صحف جنوب إفريقيا اسم بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بعدما قاد فريقه للفوز على صندوانز.

وفاز الأهلي على صندوانز بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويحتاج الفريق الجنوب إفريقي الفوز على الأهلي في الإياب بفارق 3 أهداف لكي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فكيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع نتيجة اللقاء؟

صحيفة timeslive كتبت: بيتسو موسيماني تفوق على صندوانز والأهلي يتقدم في ربع النهائي بالقاهرة

أما موقع soccerladuma فكتب: أهلي بيتسو أغرق صندوانز في الدور الأول

فيما كتب موقع thesouthafrican: الأفضلية لبيتسو موسيماني بعد مباراة الذهاب

بينما عنونت صحيفة kickoff: صندوانز يسقط ضد أهلي بيتسو

ونشر موقع supersport الخبر، وكتب: صندوانز يخسر ضد أهلي موسيماني في القاهرة

الأهلي صندوانز بيتسو موسيماني دوري أبطال إفريقيا
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