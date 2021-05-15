صلاح محسن: قادرون على التأهل أمام صنداونز من جنوب إفريقيا

السبت، 15 مايو 2021 - 23:45

كتب : FilGoal

صلاح محسن - الأهلي - صنداونز

يرى صلاح محسن مهاجم الأهلي أن فريقه يستطيع التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز في مباراة العودة.

وفاز الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي في القاهرة بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال صلاح محسن عبر قناة الأهلي: "الفترة الماضية كنا نمر بضغط مباريات كبير أثر على اللاعبين ولكن الجميع لم يبخل بالجهد خلال مباراة صنداونز واستطعنا تحقيق الفوز".

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وأضاف "مباراة العودة في جنوب إفريقيا ستكون صعبة للغاية ولكننا قادرون على التأهل من هناك".

وأكمل "كرة القدم تعني الاجتهاد وأنا أجتهد في الفترة الماضية والحمد لله الذي يكتب لي التوفيق، وليس من المهم أن أسجل الأهداف ولكن الأهم أن يحقق الفريق الفوز والهدف المطلوب".

وواصل "هدفنا الآن حصول اللاعبين على الاستشفاء بشكل جيد للتخلص من الإرهاق قبل السفر إلى جنوب إفريقيا".

وأتم تصريحاته "موسيماني طالبني بالتركيز ومساعدة الفريق في التقدم للهجوم مع مساندة أيمن أشرف في الدفاع".

ويلعب الأهلي ضد صنداونز يوم السبت المقبل في مباراة العودة في جنوب إفريقيا.

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