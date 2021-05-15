الثالث في أخر 4 مباريات.. حجازي يشارك في تعادل اتحاد جدة مع ضمك

تعادل اتحاد جدة مع ضمك بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وشارك أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة وأكمل المباراة حتى نهايتها.

تقدم إيميليو زيلايا لضمك في الدقيقة 8، وتعادل جاري رودريجيز للاتحاد في الدقيقة 84.

ووصل الاتحاد للنقطة 47 ليحتل المركز الرابع خلف التعاون الذي يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة ولعب مباراة إضافية.

أما ضمك فموقفه ازداد تعقيدا، بعدما وصل للنقطة 29 ليحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويعد التعادل هو الأول بين الفريقين في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتعادل الاتحاد في 3 مباريات من أخر 4 لعبها في الدوري.

ويلعب الاتحاد في الجولة المقبلة ضد أبها، بينما يلعب ضمك ضد الوحدة.