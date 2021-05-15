مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب غياب VAR في ربع نهائي إفريقيا

السبت، 15 مايو 2021 - 22:19

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

في غياب تقنية الفيديو بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ظهرت أكثر من لقطة جدلية تحكيميا خلال مباريات الأمس واليوم.

بالأمس، ألغى بامالاك تيسيمبا الحكم الإثيوبي، هدفا لـ الوداد أمام مولودية الجزائر، سجله وليد الكرتي بداع التسلل. الإعادة أظهرت صحة موقف الكرتي، لكن في غياب الفيديو أُلغى الهدف.

واليوم في لقاء الأهلي مع ماميلودي صنداونز، طالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء لصالح محمد شريف بعد تدخل قوي من دينيس أونيانجو حارس صنداونز في ظهر شريف، لكن الحكم ماجتي نداي لم يحتسب أي شيء.

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وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لـFilGoal.com: "لم يتم تطبيق تقنية الفيديو في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بسبب عدم القدرة على توفير عدد كبير من الحكام".

وأضاف "نعاني من ضيق الوقت وصعوبة التنقل بين الدول بسبب كورونا، فالأمر ليس متوقفا على الحكام فقط، ولكن أيضا على الأطقم الفنية المسؤولة عن تشغيل تقنية الفيديو".

المصدر أتبع "سيتم تطبيق تقنية الفيديو في نصف النهائي، ولا يوجد أزمة في ذلك. نعلم أن هناك أخطاء ونعمل على التقليل منها، وهدفنا هو تحسين المسابقة دائما".

وأتم "قرار إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، والكونفدرالية في بنين نهائي، ولا عودة فيه ولن يتغير حتى لو كان أحد أطراف النهائي من البلد المستضيف".

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