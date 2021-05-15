كوبر يستدعي بواليا للانضمام إلى معسكر الكونغو الديمقراطية

السبت، 15 مايو 2021 - 22:14

كتب : FilGoal

والتر بواليا ينضم لبعثة الأهلي في السودان

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن القائمة المستدعاة للتوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة استدعاء والتر بواليا مهاجم الأهلي رغم عدم مشاركته كثيرا مؤخرا مع القلعة الحمراء.

وتواجد بواليا في معسكر الكونغو الديمقراطية الماضية دون أن يشارك في أي مباراة، إذ فضّل الاتحاد المحلي التروي للتأكد من صحة إشراكه مع حمله للجنسية الزامبية في نفس الوقت.

كما يتواجد كازادي كاسينجو مهاجم المصري البورسعيدي في قائمة انتظار إضافية تضم 3 لاعبين.

وشهدت قائمة كوبر الأولى استدعاء 32 لاعبا، أبرزهم تشانسل مبيمبا مدافع بورتو، وجيل كاكوتا جناح لانس، ويانيك بولاسي جناح ميدلسبره، وسيدريك باكامبو مهاجم بكين جوان، وجاكسون موليكا مهاجم أندرلخت.

ويخوض منتخب الكونغو الديمقراطية مباراتين وديتين في تونس أمام تونس وكاب فيردي الشهر المقبل استعدادا لتصفيات مونديال قطر 2022.

وتتواجد الكونغو الديمقراطية في المهاجموعة العاشرة لتصفيات كأس العالم رفقة بنين ومدغشقر وتنزانيا.

وتبدأ الكونغو الديمقراطية مشوار التصفيات باستقبال تنزانيا ثم الارتحال إلى بنين في سبتمبر المقبل.

وكان اتحاد الكرة في الكونغو الديمقراطية قد أعلن عن التعاقد مع كوبر كمدير فني جديد للمنتخب منذ أيام قليلة، ويعاونه المصري محمود فايز.

بواليا الكونغو الديمقراطية كوبر في إفريقيا
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