انتهت في إفريقيا - الأهلي (2)-(0) صنداونز.. الأحمر ينتصر

السبت، 15 مايو 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد

ق 90: جووووووووووووول صلاح محسن والثاني بعد خطأ قاتل من أوناينجو

ق 83: نزول محمود وحيد بدلا من أيمن أشرف ونزول والتر بواليا بدلا من محمد شريف

ق 75: نزول أجايي بدلا من طاهر

ق 71: الشناوي يتصدى لكرة خطيرة ويواصل التألق

ق 67: نزول روميو بدلا من سيرينو

ق 60: نزول صلاح محسن بدلا من حسين الشحات

ق 69: إنذار لأيمن أشرف

ق 58: الشناوي يبعد رأسية خطيرة ببراعة

تبديل أول للأهلي بنزول ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 45: الشناوي ودفاع الأهلي ينقذا فرصة خطيرة في نهاية الشوط الأول

ق 37: سقوط قوي لمحمد شريف بعد اصطدام مع أوناينجو

ق 29: إنذار لبدر بانون

ق 21: جووووووول طاهر محمد طاهر والهدف الأول بتسديدة رائعة

ق 20: القائم يتصدى لهدف مؤكد من صنداونز

ق 18: إنذار لرامي ربيعة

ق 8: ضغط أحمر مبكر

ق 2: سقوط محمد شريف ومطالبات بركلة جزاء

انطلاق المباراة

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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