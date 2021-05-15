انتهت في إفريقيا - الأهلي (2)-(0) صنداونز.. الأحمر ينتصر
السبت، 15 مايو 2021 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد
ق 90: جووووووووووووول صلاح محسن والثاني بعد خطأ قاتل من أوناينجو
ق 83: نزول محمود وحيد بدلا من أيمن أشرف ونزول والتر بواليا بدلا من محمد شريف
ق 75: نزول أجايي بدلا من طاهر
ق 71: الشناوي يتصدى لكرة خطيرة ويواصل التألق
ق 67: نزول روميو بدلا من سيرينو
ق 60: نزول صلاح محسن بدلا من حسين الشحات
ق 69: إنذار لأيمن أشرف
ق 58: الشناوي يبعد رأسية خطيرة ببراعة
تبديل أول للأهلي بنزول ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 45: الشناوي ودفاع الأهلي ينقذا فرصة خطيرة في نهاية الشوط الأول
ق 37: سقوط قوي لمحمد شريف بعد اصطدام مع أوناينجو
ق 29: إنذار لبدر بانون
ق 21: جووووووول طاهر محمد طاهر والهدف الأول بتسديدة رائعة
ق 20: القائم يتصدى لهدف مؤكد من صنداونز
ق 18: إنذار لرامي ربيعة
ق 8: ضغط أحمر مبكر
ق 2: سقوط محمد شريف ومطالبات بركلة جزاء
انطلاق المباراة