أبطال إفريقيا - كايزر تشيفز يمزق شباك سيمبا برباعية ويضع قدما في نصف النهائي

وضع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز في ملعبه على سيمبا التنزاني برباعية دون رد، في ذهاب دور الـ8 من البطولة.

وفاز كايزر تشيفز على سيمبا برباعية ليسهل مهمته قبل مباراة الإياب التي تقام يوم السبت المقبل في ملعب الفريق التنزاني.

رباعية كايزر تشيفز سجلها كل من إيريك ماتوهو في الدقيقة 6، وسمير نوركوفيتش في الدقيقة 34 وأضاف نوركوفيتش الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 58.

قبل أن يسجل لياندرو كاسترو هدف كايزر تشيفز الرابع في الدقيقة 64.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وانتصر شباب بلوزداد في الجزائر على الترجي التونسي بهدفين دون رد خلال لقاء الذهاب.

وتأهل كايزر تشيفز لدور الـ8 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الوداد المغربي.

بينما تصدر سيمبا المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه الأهلي والذي جاء في المركز الثاني.

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