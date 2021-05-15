مؤتمر مدرب إنيمبا: سنحاول العودة لمنصات التتويج.. وبيراميدز فريق مليء بالنجوم الدوليين

أشاد فاتاي أوشو المدير الفني لـ إنيمبا النيجيري، بمنافسه بيراميدز قبل مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية مساء الأحد بملعب الدفاع الجوي.

وقال أوشو: "سنواجه بيراميدز باحترام كبير وبالقدر الذي يستحقه".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "أعلم جيدا القدرات الفنية التي يمتلكها بيراميدز، إذ يضم مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز وأغلب لاعبيه دولييون أصحاب خبرات".

وتابع: "كما أن بيراميدز وصل إلى نهائي النسخة الماضية ويجب التعامل معه باحترام كامل".

وواصل: "المباراة ستكون قوية للغاية، جئنا للقاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب حتى نسهّل مهمة الوصول لنصف النهائي".

وشدد: "إنيمبا يمتلك خبرات هائلة وهو أحد أهم أندية نيجيريا وسبق له الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين وكان أول فريق نيجيري يحقق اللقب".

وأتم: "صحيح أن إنيمبا ابتعد عن منصات التتويج لفترة، لكن سنحاول العودة إليها عبر بوابة الكونفدرالية".

وحصد إنيمبا لقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2003 و2004، بالإضافة إلى كأس السوبر 2004 و2005، لكنه غاب عن منصات التتويج من وقتها.

ويعمل بيراميدز على تكرار إنجاز الموسم الماضي بالوصول إلى المباراة النهائية، مع عين على اللقب هذه المرة بعد الخسارة أمام نهضة بركان في النسخة الماضية.