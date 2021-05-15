مباشر كأس الاتحاد الإنجليزي – تشيلسي (0) (0) ليستر سيتي.. بداية الشوط الثاني
السبت، 15 مايو 2021 - 17:55
كتب : FilGoal
يلعب تشيلسي ضد ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: فيرنر يتوغل ويسدد كرة يبعدها دفاع ليستر سيتي لركلة ركنية.
ق29: فيرنر يهدر الهدف الأول لتشيلسي بعدما فشل في توجيه الكرة بالقوة الكافية في شباك ليستر سيتي الخالية.
ق27: تيمو فيرنر يسدد من خارج منطقة الجزاء كرة تفتقد للدقة وتذهب بعيدا عن مرمى ليستر سيتي.
ق22: ميسون ماونت يسدد بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن الدفاع يبعد الكرة لتتحول ركنية لتشيلسي.
ق19: يوري تيليميناس يرسل كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة يلعبها شالار سوينجو لكنها تذهب فوق العارضة.
ق15: تيموثي كاستانيي يرسل عرضية لجيمي فاردي الذي يسددها نحو المرمى لكن رييس جيمس يبعد الكرة من الوصول للشباك.
ق3: بداية سريعة للمباراة وسيطرة متبادلة بين تشيلسي وليستر سيتي
بداية المباراة