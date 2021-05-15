انتهت في إفريقيا - شباب بلوزداد (2)-(0) الترجي.. كايزر تشيفز (4)-(0) سيمبا

السبت، 15 مايو 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في ملعب الفريق الجزائري.

في التوقيت ذاته يلعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا ضد سيمبا التنزاني في نفس الدور.

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ويقدم FilGoal.com متابعة للمباراتين.

شباب بلوزداد × الترجي التونسي

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة بفوز شباب بلوزداد بثنائية دون رد

ق 80: جووووووووول الثاني عن طريق أمير سعيود

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم شباب بلوزداد بهدف دون رد

ق 35: جوووووووول زكريا دراوي والهدف الأول لشباب بلوزداد

ق 30: إنذار لمختار بلخيتر لاعب شباب بلوزداد بعد تدخل قوي مع حمود الهوني

ق 18: هجمة خطيرة لشباب بلوزداد ورأسية تمر جوار مرمى الترجي

ق 17: الدفاع ينقذ هدفا مؤكدا من أمام محمد علي بن رمضان

ق 5: بلوزداد يهدد مرمى الترجي مبكرا من ركنية

انطلاق المباراة

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كايزر تشيفز × سيمبا التنزاني

تابع تفاصيل المباراة من هنا

نهاية المباراة بفوز كايزر تشيفز برباعية دون رد

ق 64: جووووول لياندرو كاسترو والرابع

ق 58: جووووول سمير نوركوفيتش يضع الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم كايزر تشيفز بهدفين دون رد

ق 34: جوووول الثاني لكايزر تشيفز يسجله سمير نوركوفيتش

ق 6: جوووول كايزر تشيفز والأول عن طريق إيريك ماتوهو

انطلاق المباراة

الترجي شباب بلوزداد سيمبا التنزاني كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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