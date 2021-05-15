ليدز يثبت مكانه في نصف الجدول الأمامي برباعية في بيرنلي

ثبت ليدز يونايتد مركزه في نصف الجدول الأمامي، بفوز رباعي خارج الديار على بيرنلي في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

فريق المدرب مارسيلو بييلسا حصد نقطته الـ 53 واستقر في المركز العاشر، تاركا بيرنلي في المركز الـ 15 بـ 39 نقطة.

المباراة شهدت تألقا من جاك هاريسون، الذي سجل هدفا رائعا بالكعب وصنع هدفين لرودريجو في الشوط الثاني.

وسجل ماتيوش كليتش أول أهداف المباراة في الدقيقة 44 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك بيرنلي.

وفي الدقيقة 60، سجل جاك هاريسون هدفا رائعا بالكعب بعدما استغل كرة عرضية من إيجان أليوسكي ليضيف الهدف الثاني لليدز.

وفي الدقيقة 77 أضاف رودريجو الهدف الثالث بعد اختراق ومرور من دفاع بيرنلي، قبل أن يضيف الهدف الرابع بعدها بدقيقتين.

ويبتعد ليدز بنقطتين فقط عن أرسنال صاحب المركز التاسع، في إنجاز كبير للفريق العريق العائد للدوري الممتاز في الموسم الحالي.