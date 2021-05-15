خبر في الجول – مسحة الأهلي الرسمية لمواجهة صنداونز سلبية بما فيها عينة صلاح محسن

خرجت نتائج مسحة الأهلي الرسمية للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سلبية.

وعلم FilGoal.com أن مسحة كل اللاعبين والجهاز الفني، خرجت سلبية، بما فيها مسحة صلاح محسن الذي عانى من ارتفاع بدرجة الحرارة عقب مران الفريق الأخير أمس الجمعة.

وتم تسليم نتائج المسحة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مؤكدا بذلك اكتمال صفوف قائمة الأهلي المختارة للمواجهة.

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وضمت قائمة الأهلي للمباراة كل من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: بدر بانون - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي وأحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن – والتر بواليا.