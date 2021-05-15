تشكيل صنداونز المتوقع – إيراسموس يعوض زواني وسيرينو أساسي.. ومفاضلة في خط الوسط

السبت، 15 مايو 2021 - 14:04

كتب : محمد عبد العظيم

محمود متولي أمام جاستون سيرينو

من المنتظر أن يعوض كيرميت إيراسموس، المصاب ثيمبا زواني، في تشكيل صنداونز لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

زواني سيخضع لفحص طبي ظهر اليوم السبت قبل المواجهة، إلا أن فكرة مشاركته أساسيا تبدو صعبة في ظل عدم تدربه منذ وصول الفريق إلى مصر.

وفي خط الوسط، يفاضل الجهاز الفني للفريق بين سفيليلي مخيوليسي، أو هلومفو كيكانا أو موثوبي مفالا.

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ومن المنتظر أن يقود جاستون سيرينو التشكيل الذي من المتوقع أن يضم..

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

الدفاع: ثابيلو مورينو – ريكاردو ناسيمينتو – موسى ليبوسا – أوبري موديبا

الوسط: ريفالدو كوتزي – ليبوهانج مابوي - سفيليلي مخيوليسي

الهجوم: جاستون سيرينو – بيتر شاوليلي – كيرميت إيراسموس

الأهلي صن داونز جاستون سيرينو
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