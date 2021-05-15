صحفي إذاعة باور الجنوب إفريقية لـ في الجول: هكذا تغير صنداونز عما كان مع موسيماني

السبت، 15 مايو 2021 - 11:21

كتب : محمد عبد العظيم

بيتسو موسيماني - الأهلي - الجونة

يرى ماسيكيبي ماتسيباني، صحفي إذاعة باور إف إم الجنوب إفريقية، أن صنداونز تغير عما كان عليه مع مدرب الأهلي الحالي، بيتسو موسيماني.

ويواجه الأهلي صنداونز مساء اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة على التوالي في دور الثمانية، ولهذه المواجهة طابع خاص، لأن المدرب الذي هزم الأهلي بمجموع المباراتين 5-1 ثم خسر منه بمجموع المباراتين النسخة الماضية 3-1، صار مدربا للأهلي.

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وشرح ماتسيباني لـ FilGoal.com: "هناك فارق كبير بين طريقة لعب صنداونز مع موسيماني، وطريقة لعبهم الآن".

وأوضح "الآن الفريق صار يميل للهجوم بشكل أكبر، والدفاع دائما صلب. إضافة لاعب مهاجم هداف للخطة (بيتر شاوليلي) أضاف بعدا جديدا للفريق".

وأكمل "موسيماني يحب صنداونز، لعب للفريق ودربه وفاز معه بالبطولات ويعرف الكثير عنه، تلك المباراة ستكون عاطفية بالنسبة له".

وأردف "تقريبا كل لاعبي الفريق الحالي، هو من استقدمهم، بالتالي يعرف كل شيء عنهم، والعكس صحيح".

وأتم "لاعبو صنداونز يعلمون كيف يدافع موسيماني وكيف يهاجم، لذا ستكون المباراة 50/50".

الأهلي صنداونز في إفريقيا
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