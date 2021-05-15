"يعيد فضيحة رادس للأذهان".. الوداد يعلن شكواه حكم مباراة المولودية لدى كاف

أعلن نادي الوداد المغربي، عن نيته شكوى حكم مباراته لحساب ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ضد مولودية الجزائر، الإثيوبي باملاك تيسيما.

وشابت المباراة التي انتهت 1-1 بالجزائر جدل تحكيمي، أبرزه إلغاء هدف لوليد الكرتي بداع التسلل رغم تغطية مدافعين من الفريق الجزائري لقائد الفريق المغربي.

وقال الوداد في بيان رسمي: "تعلن إدارة نادي الوداد الرياضي، أنها ستراسل أجهزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، احتجاجًا على الأداء التحكيمي لمباراته يوم الجمعة 14 ماي أمام نادي مولودية الجزائر، برسم ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "ويشدد النادي على أنه بإجماع من المتتبعين والمختصين وخبراء التحكيم والمعلقين، فإن ما وقع خلال المباراة أقل ما يمكن أن يوصف به هو مجزرة تحكيمية حرمته من التقدم في المباراة، بعد إلغاء هدف مشروع بداعي التسلل، كما شهدت المباراة تغاضي حكم الوسط وحكمي الشرط عن التدخل لحماية لاعبي نادي الوداد الرياضي من تدخلات جد خشنة كانت تستوجب إشهار البطاقة الحمراء".

وأردف "ويعيد الأداء التحكيمي لمباراة اليوم إلى الأذهان الفضيحة التي شهدت عليها أسرة كرة القدم إفريقيا وعالميا خلال نهائي رادس عام 2019، مما أصبح يفرض مراجعة شاملة لأداء بعض الحكام، وتدخل حازم من الأجهزة التي تدير اللعبة في القارة الإفريقية حفاظا على سمعتها أولا، وضمانا لتكافؤ الفرص لجميع الأندية بدون تمييز أو إقصاء ممنهج".

وأتم "وتطالب إدارة نادي الوداد الرياضي بفتح تحقيق في أداء الطاقم التحكيمي، وترتيب الجزاءات القانونية حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات التي تخدش الكرة الإفريقية، ويختم النادي بلاغه بالتشديد على أن إداراته ستدافع عن مصالحه المشروعة بكل الطرق والقنوات التي يتيحها القانون".

عاد الوداد المغربي بتعادل إيجابي مفيد، بنتيجة 1-1، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ضد مولودية الجزائر، خارج الديار.

يحيى جبران تقدم للوداد من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ولكن ميلود ربيعي تعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، يتمتع الوداد بأفضلية قبل مواجهة الإياب بعد أسبوع في كازابلانكا، حيث قد يعد الطرف الأقرب للتأهل ومواجهة الفائز من مقابلة سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نفس الدور.