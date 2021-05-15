خبر في الجول - صلاح محسن يشكو من نزلة برد خفيفة بعد مران الأهلي الأخير استعدادا لـ صنداونز

السبت، 15 مايو 2021 - 00:47

كتب : أحمد الخولي

هدف صلاح محسن مهاجم الأهلي في الإسماعيلي

اشتكى صلاح محسن مهاجم الأهلي من نزلة برد خفيفة، وارتفاع بسيط في درجة حرارته، عقب مران الفريق مساء السبت.

وشارك صلاح محسن في مران فريقه الأخير، قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ولكنه اشتكى بعده حسبما علم FilGoal.com من نزلة برد خفيفة وارتفاع في درجة الحرارة، واحتقان في الحلق.

وقام الجهاز الطبي بمنح محسن العلاج اللازم.

أخبار متعلقة
طبيب الأهلي يوضح إصابة صلاح محسن تشكيل الأهلي – عودة بدر بانون.. ومروان وصلاح محسن أساسيان ضد الاتحاد مران الأهلي – جلسة مع أجايي.. وعودة توفيق وصلاح محسن

وكان الأهلي قد خضع لمسحة قبل يومين، وهي المسحة الرسمية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتضم قائمة الأهلي للمباراة في مركز الجناح والمهاجم، كل من وليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي، ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

صلاح محسن في إفريقيا الاهلي صنداونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - صلاح محسن يشكو من نزلة برد خفيفة بعد مران الأهلي الأخير استعدادا لـ صنداونز 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
3 أشياء على الأهلي تفاديها أمام صنداونز.. أزمات مستمرة 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
توريس: مانشستر سيتي يعيش أسبوعا رائعا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابتي محمود علاء وأحداد 4 ساعة | الدوري المصري
جيمس: أنا قريب من الاعتزال 4 ساعة | أوروبا
كارتيرون: لا فوارق كبيرة بين مهاجمي الزمالك.. وهذا سبب سوء الأداء بالشوط الثاني 4 ساعة | الدوري المصري
كلوب: صلاح لا يحظى بالتقدير الكافي في بعض الأحيان.. يستحق التواجد في فريق الموسم 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
تحليل في الجول – موسيماني x الوحش الذي صنعه.. كل ما تريد معرفته عن صنداونز 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 2 انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر 3 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 4 القائد صلاح يفض مظاهرات أولد ترافورد.. ليفربول ينتصر على يونايتد برباعية
قد ينال إعجابك