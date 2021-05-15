خبر في الجول - صلاح محسن يشكو من نزلة برد خفيفة بعد مران الأهلي الأخير استعدادا لـ صنداونز

اشتكى صلاح محسن مهاجم الأهلي من نزلة برد خفيفة، وارتفاع بسيط في درجة حرارته، عقب مران الفريق مساء السبت.

وشارك صلاح محسن في مران فريقه الأخير، قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ولكنه اشتكى بعده حسبما علم FilGoal.com من نزلة برد خفيفة وارتفاع في درجة الحرارة، واحتقان في الحلق.

وقام الجهاز الطبي بمنح محسن العلاج اللازم.

وكان الأهلي قد خضع لمسحة قبل يومين، وهي المسحة الرسمية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتضم قائمة الأهلي للمباراة في مركز الجناح والمهاجم، كل من وليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي، ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.