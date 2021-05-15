توريس: مانشستر سيتي يعيش أسبوعا رائعا

عبر فيران توريس لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بتسجيله لـ 3 أهداف ضد نيوكاسل.

وفاز سيتي على نيوكاسل بنتيجة 4-3 في الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وقال توريس بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "كان أسبوعا رائعا، تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا وفزنا بلقب الدوري الإنجليزي".

وتابع "والآن أسجل 3 أهداف لذلك أنا سعيد للغاية".

وعن تسجيله لثلاثية، وضح "أواصل التعلم من زملائي ومن المدرب (بيب جوارديولا)، كما أنني سجلت 3 أهداف من قبل ضد ألمانيا".

وشرح كيفية تسجيله للهدف الأول بكعب قدمه بعدما حول عرضية إلكاي جوندوجان "كنت أحاول التحرك نحو القائم القريب في الكرات الثابتة".

وأتم "لمست الكرة وأعتقد أنه كان هدفا رائعا".