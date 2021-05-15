الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابتي محمود علاء وأحداد

تعرض محمود علاء وحميد أحداد لاعبا الزمالك لإصابتين خلال مباراة إنبي، خرجا مستبدلين على إثرهما.

مصدر من الزمالك كشف لـFilGoal.com بأن محمود علاء مدافع الفريق يعاني شد في العضلة الضامة.

وسيخضع اللاعب لأشعة على العضلة غدا السبت للوقوف على مدى الإصابة.

من جهة أخرى، قال باتريس كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "إصابة حميد أحداد كانت تبدو قوية، لكنها في النهاية لن تتعدى التواء في الكاحل".

محمود علاء شارك أساسيا في اللقاء وسجل هدف الزمالك الثالث، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة الـ80 لصالح محمد عبد السلام.

أما حميد أحداد، فشارك بديلا في الشوط الثاني، قبل أن يتعرض لإصابة ويخرج مستبدلا في الدقيقة الـ86 لصالح أسامة فيصل.

الزمالك فاز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

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فوز الزمالك رفع رصيده إلى 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.