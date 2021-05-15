جيمس: أنا قريب من الاعتزال

السبت، 15 مايو 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - توماس بارتي

اعترف جيمس رودريجيز صانع ألعاب إيفرتون أنه لا يفكر في ممارسة كرة القدم بعمر متقدم.

وصرّح جيمس عبر الموقع الرسمي للاتحاد الكولومبي لكرة القدم: "لم أفكر في المكان الذي سأعتزل فيه، ولكني أعتقد أنه لم يبق لي الكثير في الملاعب، لأني لا أريد لعب كرة القدم في عمر متقدم".

وتابع: "في الوقت الحالي أريد الاستمتاع لأقصى درجة، وأن أتعلم، وأن أساعد اللاعبين الشبان".

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وأوضح: "عندما يصل اللاعب إلى 30 عاما يتبقى له القليل كلما مر الوقت".

وواصل: "هدفي هو الفوز بلقب، هذا ما أريده، لقد حققت أمورا مهمة للغاية بقميص كولومبيا، فلماذا لا أفوز بلقب؟".

وأتم: "أحلم بالتواجد في تشكيل فيفا المثالي كذلك، كنت قريبا للغاية في 2014".

جيمس (29 عاما) يلعب في صفوف إيفرتون منذ انضمامه قادما من ريال مدريد مجانا مطلع الموسم الحالي.

وسجل جيمس 6 أهداف وصنع 9 في 25 مباراة خاضها هذا الموسم مع إيفرتون.

جيمس رودريجيز
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