كارتيرون: لا فوارق كبيرة بين مهاجمي الزمالك.. وهذا سبب سوء الأداء بالشوط الثاني

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، إن الفوارق ليست كبيرة بين مهاجمي الزمالك فنيا، والإجهاد كان سبب سوء الأداء بالشوط الثاني أمام إنبي.

الزمالك فاز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وقال كارتيرون في تصريحات عقب اللقاء: "اللاعبون كانوا منهكين بعد مباراة قوية أمام الأهلي، وشوط أول اليوم تقدمنا فيه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهذا ما أثر على الأداء في الشوط الثاني".

وأضاف "لأول مرة سيكون هناك 6 أيام فاصلة بين مباراة اليوم والمباراة التالية، لذلك سيحصل اللاعبون على راحة لإراحة أجسادهم، وليقضوا العيد مع أسرهم".

المدرب الفرنسي أتبع "عودة محمد أبو جبل من كورونا ستعزز مركز حراسة المرمى. لقد عاد ويتدرب بشكل قوي مع مدرب الحراس، ومن الجيد امتلاكنا 3 حراس مميزين".

واستمر "لا يوجد إصابات قوية في مباراة اليوم. فقط إصابة أحداد بدت قوية، لكنها لن تتعدى التواء في الكاحل".

كارتيرون أكمل "سعيد بالفوز اليوم لأنه ختام لسلسلة من المباريات القوية خضناها، وكان الأداء جيدا في الشوط الأول".

مدرب الزمالك أتبع "طارق حامد يستعيد مستواه في ظل كثرة المشاركات في المباريات. وجود طارق حامد وساسي في وسط الملعب أمر جيد بالنسبة للزمالك، خاصة وأنني لا أستطيع إراحة الأساسيين في ظل المنافسة على الدوري

وأتم "لا يوجد فوارق كبيرة بين مهاجمي الزمالك. أدفع بالمهاجم الأجهز بدنيا، والذي يستطيع الضغط على لاعبي المنافس. أعتمد على اللعب بتضييق المساحات في المباريات حتى لا تكون هناك مساحات كبيرة بين خطوط الفريق".

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الـ28 في المركز التاسع.