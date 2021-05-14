بتأثير أوناجم.. الوداد يعود إلى المغرب بأفضلية التعادل الإيجابي ضد مولودية الجزائر

الجمعة، 14 مايو 2021 - 23:02

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد

عاد الوداد المغربي بتعادل إيجابي مفيد، بنتيجة 1-1، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ضد مولودية الجزائر، خارج الديار.

يحيى جبران تقدم للوداد من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ولكن ميلود ربيعي تعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة، يتمتع الوداد بأفضلية قبل مواجهة الإياب بعد أسبوع في كازابلانكا، حيث قد يعد الطرف الأقرب للتأهل ومواجهة الفائز من مقابلة سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نفس الدور.

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ورغم إقامة المباراة في الجزائر، كان الوداد هو المبادر بالهجوم، وألغى له الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما هدفا في الدقيقة 35، بعد عرضية من أيوب العملود، قابلها أيوب الكعبي برأسية ضربت العارضة، عادت لوليد الكارتي، الذي أودعها المرمى، إلا أن الحكم اعتبره متسللا وهو القرار الذي اعترض عليه عناصر الوداد بشدة.

وسدد لاعب الوسط أيمن الحسوني، صاروخا ردته عارضة المولودية في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، قرر فوزي البنزرتي إشراك المعار من الزمالك محمد أوناجم، في الدقيقة 60، ليحصل بعد 4 دقائق على ركلة جزاء حولها يحيى جبران في المرمى بنجاح.

وقرب نهاية المباراة، استغل ربيعي عرضية شمس الدين حراج من ركلة حرة، ليسجل رأسية في مرمى أحمد رضا التكناوتي ليعلن التعادل للمولودية.

مولودية الجزائر الوداد المغربي في إفريقيا
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