تحليل في الجول – موسيماني x الوحش الذي صنعه.. كل ما تريد معرفته عن صنداونز

يعود الأهلي لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي للموسم الثالث على التوالي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن باختلاف وحيد هذه المرة: بيتسو موسيماني.

المدرب الفائز بالمسابقة مرتين، سيتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي مساء غد السبت، بعد أن شغل مقعد صنداونز لسنوات طويلة.

لكن ماذا تغيّر في صنداونز منذ رحيل موسيماني؟ نقاط الضعف ونقاط القوة، كيف يفك موسيماني لغز فريقه السابق ويتجاوزه في الطريق نحو النجمة العاشرة؟

كل ذلك يجيب عنه FilGoal.com في تحليله المفصل لـ صنداونز.

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