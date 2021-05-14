"هاتريك توريس الأصغر" يقود قطار سيتي لدهس نيوكاسل

فاز مانشستر سيتي على نيوكاسل بنتيجة 4-3 في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة 36 للدوري الإنجليزي

تقدم إيميل كرافث لنيوكاسل في الدقيقة 25، وتعادل جواو كانسيلو لمانشستر سيتي في الدقيقة 39، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 42.

لكن جولينتون تعادل لنيوكاسل في الدقيقة 51 من الشوط الأول، وسجل جو ويلوك الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يعود توريس مجددا ويسجل هدفين لسيتي في الدقيقتين 64 و66.

الفوز عزز رصيد مانشستر سيتي -الذي حصد اللقاب بشكل رسمي- للنقطة 83 من 36 مباراة.

أما نيوكاسل فقد تجمد رصيده عند النقطة 39 ليحتل المركز السادس عشر، وهو مركز مهدد بفقدانه حال انتصار برايتون (37 نقطة) على وست هام، غدا السبت.

وتعد الهزيمة هي الثانية على التوالي لنيوكاسل على ملعبه، بعدما خسر ضد أرسنال في مباراة الجولة 34.

ويعد الانتصار هو رقم 12 على التوالي لمانشستر سيتي خارج ملعبه ليحقق فريق بيب جوارديولا ما لم يحدث من قبل في المسابقات الإنجليزية.

التشكيل

دفع بيب جوارديولا بـ سكوت كارسون في حراسة المرمى ليلعب الإنجليزي أول مباراة له مع الفريق منذ انتقاله في عام 2019.

ليعود كارسون للعب في الدوري الإنجليزي بعد 3645 يوما من أخر مباراة لعبها في البطولة، والتي كانت مع وست بروميتش ألبيون، وضد نيوكاسل أيضا.

واستمر تواجد فيران توريس في التشكيل الأساسي بعد مشاركته ضد تشيلسي، مع تواجد إريك جارسيا وناثان أكي في خط الدفاع.

وصف المباراة

هدد مانشستر سيتي مرمى نيوكاسل بعد دقيقتين من بداية المباراة. جابريال خيسوس سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

بعدما أرسل كانسيلو عرضية أرضية حولها توريس بقدمه اليمنى لكنها مرت بجوار القائم الأيمن أيضا في الدقيقة 13.

أول تهديد لنيوكاسل كان عن طريق جولينتون، الذي سدد كرة حولها كايل ووكر لركنية.

ونفذ جونجو شيلفي الركنية بنجاح لتصل لكرافث الذي حولها برأسه في المرمى ليعلن عن الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 25.

ليفتتح نيوكاسل التسجيل ضد مانشستر سيتي لأول مرة منذ عام 2015، ووقتها خسر الفريق بنتيجة 6-1.

ونفذ إلكاي جوندوجان ركلة حرة مباشرة لكنها وصلت سهلة لمارتن دوبرافكا بالدقيقة 31.

وكاد شيلفي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة.

إثارة

وفي الدقيقة 39 سجل جواو كانسيلو هدف التعادل لمانشستر سيتي بعد تمريرة من رودريجو.

وبعدها بـ3 دقائق، أضاف توريس الهدف الثاني، بعدما حول عرضية جوندوجان بكعب قدمه في المرمى ومن الوضع طائرا.

الهدف جاء بعد 185 ثانية من تسجيل كانسيلو هدف التعادل.

واحتسب الحكم 3 دقائق كوقت محتسب بدلا من الضائع، شهدوا إثارة كبيرة.

مات ريتشي مرر الكرة لألان سانت ماكسيمان الذي انطلق وتوغل لمنطقة الجزاء، لكنه فقد الكرة لتصل لجولينتون الذي تمت عرقلته من قبل ناثان أكي، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء واحتسب تسلل على سانت ماكسيمان.

لكن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد أوضحت الإعادة عدم تسلل الجناح الفرنسي، ليتم احتساب ركلة جزاء.

ونفذ جولينتون ركلة الجزاء بنجاح ليتعادل نيوكاسل وينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

هدف جولينتون كان الثالث له في أخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي.

3 أهداف في 3 دقائق

بداية الشوط الثاني كانت هادئة، حتى الدقيقة 61، حين عرقل ووكر، جو ويلوك لاعب نيوكاسل ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

سدد ويلوك ركلة الجزاء، وأرسلها على يسار كارسون لكن الحارس الإنجليزي المخضرم تصدى للكرة، إلا أنها عادت لويلوك مجددا الذي وضعها في الشباك ليسجل الهدف الثالث.

وفي الهجمة التالية للهدف، تعادل مانشستر سيتي بعدما أرسل خيسوس عرضية أرضية لتوريس الذي وضعها في المرمى بنجاح.

وعاد توريس وسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه بعدما تابع تسديدة كانسيلو التي اصطدمت بالقائم الأيسر وعادت للاعب الإسباني الذي اكتفى بتحويلها في المرمى الخالي من حارسه.

"هاتريك" توريس جعله أصغر لاعب يسجل ثلاثية لفريق يدربه بيب جوارديولا، بعمر 21 عاما و75 يوما.

ليكسر توريس رقم ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجل ثلاثية ضد تينيريفي بعمر 22 عاما و200 يوما، في الدوري الإسباني موسم 2009-2010.

بعد الهدف الرابع، سيطر مانشستر سيتي على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى نيوكاسل لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3.

ويلعب نيوكاسل في الجولة المقبلة ضد شيفيلد يونايتد، بينما يلعب مانشستر سيتي ضد برايتون.