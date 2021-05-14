مؤتمر ليبوسا: الكثير تغير في صنداونز منذ رحيل موسيماني

الجمعة، 14 مايو 2021 - 21:24

كتب : FilGoal

موسى ليبوسا - صنداونز

يرى موسى ليبوسا لاعب ماميلودي صنداونز، أن الفريق تغيّر كثيرا عن الفترة التي قاده فيها بيتسو موسيماني.

صنداونز يحل ضيفا على الأهلي مساء غد السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصرّح ليبوسا خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي السابق للقاء: "نعرف الأهلي جيدا".

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وأضاف المدافع الجنوب إفريقي: "نبحث عن كتابة تاريخ لنا في هذه المباراة".

وأوضح: "هناك الكثير من الأمور تغيرت في صنداونز منذ رحيل موسيماني".

وأتم: "نحترم موسيماني بشدة، وكلاعبين ننتظر مباراة الغد بفارغ الصبر".

ويتواجد ليبوسا في صفوف صنداونز منذ انتقاله إليه قادما من أياكس كيب تاون في 2018، ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ويلتقي الأهلي مع صنداونز للموسم الثالث على التوالي في مرحلة ربع النهائي.

صنداونز الأهلي في إفريقيا
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