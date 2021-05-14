مؤتمر الشناوي: نستهدف النجمة العاشرة

الجمعة، 14 مايو 2021 - 21:19

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي، أن فريقه يستهدف النجمة العاشرة، والحفاظ على لقبه في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، ضد صنداونز الجنوب إفريقي "سبق أن واجهنا صنداونز في النسخ الماضية، وهذه المرة هي المواجهة الثالثة على التوالي في نفس المرحلة من البطولة، ومن ثم نتطلع لحجز تذكرة التأهل للدور قبل النهائي".

وأردف "الأهلي يخوض مباراة واحدة أمام صنداونز شوطها الأول غدًا بالقاهرة والثاني في جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، ومن ثم نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا أفضلية قبل مباراة العودة، من أجل حسم الصعود قبل لقاء الإياب في جنوب إفريقيا."

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وأكمل"خضنا الفترة السابقة العديد من المباريات في الدوري، وتم غلق هذه الصفحة تمامًا من أجل التركيز بقوة في مباراتي صن داونز".

واستدرك "على مدى الأيام الثلاثة الماضية نخوض استعدادات قوية للقاء بطل جنوب إفريقيا ولا حديث يعلو فوق هذه المباراة".

وأتم "نتحدث كلاعبين معًا عن أهمية المباراة، وشاهدنا مع الجهاز الفني العديد من المباريات لفريق صنداونز لدراسته جيدًا وتحديد نقاط القوة والضعف، ونعلم أننا ندافع عن لقبنا الإفريقي وبالتأكيد الجميع يتطلع إلى التتويج بالنجمة العاشرة".

ويستضيف الأهلي منافسه صنداونز في ملعب الأهلي WE السلام غدا السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة على التوالي في دور الثمانية، مر صنداونز في 2019 بالفوز 5-1 بمجموع المباراتين، ومر الأهلي العام الماضي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

محمد الشناوي الأهلي صنداونز في إفريقيا
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