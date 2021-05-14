مؤتمر مدرب صنداونز: نعرف كيف يفكر موسيماني.. سنخوض مباراة القرن أمام الأهلي

انهال مانكوبا منجكيثي المدير الفني لـ ماميلودي صنداونز، بالإشادة على لاعبي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الفريقين.

ماميلودي صنداونز يحل ضيفا مساء غد السبت على الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال منجكيثي: "أتوقع مباراة قوية غدا أمام أحد أقوى فرق القارة وبطل إفريقيا، وهو الفريق نفسه الذي واجهناه من قبل ولم نستطع التغلُب عليه في ملعبه".

وأضاف: "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين مثل الشناوي، وصحيح أن معلول مصاب، لكنه يمتلك جبهة يمنى تتكون من الشحات وهاني، ويمتلك خط وسط قوي بوجود السولية وديانج".

وتابع: "كذلك أفشة يكون خطيرا عندما يخترق من اليسار ويدخل إلى العمق، ومحمد شريف يجيد اللعب في المساحات وخلف المدافعين، وبدر بانون يبني الهجمة من الخلف بشكل جيد".

وواصل: "بواليا يضغط في الأمام بشكل مميز حتى مع عدم تسجيله لأهداف غزيرة".

وشدد: "نحترم الأهلي ونعرف مدى خطورته".

وأوضح: "سبق لي العمل مع موسيماني لـ6 سنوات وهو يعرف كيف نفكر، لكن نحن أيضا نعرف كيف يفكر".

وأكد: "أعتبرها مباراة القرن لأن إفريقيا كلها مهتمة بها، فكل فريق يعرف الآخر".

وتابع: "أتمنى أن تخرج المباراة على قدر المستوى، ستكون قوية على الصعيد الخططي، فنحن نواجه بطل إفريقيا لأكثر من مرة، كما أن الأهلي لديه خبرات ولم يخسر على ملعبه، لكن سنلعب لأجل الفوز".

وكشف: "لم يتم حسم موقف ثيمبا زواني بعد".

وأوضح: "أدخل المباراة لأجل الفوز وليس التعادل، فريقنا يلعب بهذه العقيدة في الدوري المحلي، سيكون من الرائع أن نلعب بشكل قوي وأن نضغط بشدة على الأهلي".

وأتم: "مواجهة موسيماني؟ أحترم كل مدير فني لأي فريق، لكني أؤكد أن الأمور اختلفت في توظيف اللاعبين وغيره. نحترم موسيماني جدا وقد كان أحد أفراد منظومتنا، لكن دعونا نرى الآن من سيفوز في الاختبار الأخير".

ويتشارك منجكيثي في الإدارة الفنية لـ صنداونز مع رولاني موكوينا، وستيف كومفيلا.

وتولى منجكيثي تدريب صنداونز خلفا لـ موسيماني الذي رحل لتدريب الأهلي قبل عدة أشهر وحصد معه الثلاثية.

ويلتقي الأهلي وصنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

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