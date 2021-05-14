مؤتمر موسيماني: هذا ما يجعلني متفائلا قبل مواجهة صنداونز.. والأهلي لديه خبرات تلك المواجهات

الجمعة، 14 مايو 2021 - 21:06

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن أداء فريقه في كأس العالم للأندية، وأمام الزمالك في 3 مواجهات معه، تمنحه ثقة وتفاؤل قبل مواجهة صنداونز في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة "نواجه فريقا قوية يمتلك العديد من العناصر المميزة، ولكنني مؤمن بقدرات لاعبي الأهلي، بعد أن قدمنا أداء قويا في كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونيخ وبالميراس، وأمام الزمالك في مواجهاتنا السابقة. هذا يجعلني متفائلا".

وأوضح "نلعب بروح وعزيمة دائما، وبالتالي نثق في تقديم عرض قوي. لدى اللاعبين خبرة في مثل تلك المواجهات".

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وأكمل "صنداونز يملك فرص المنافسة في هذه البطولة وفي الدوري هناك في جنوب إفريقيا. أعرف قدرات لاعبيه، ونحن جاهزون وهدفنا تحقيق نتيجة جيدة قبل السفر لخوض مباراة العودة".

وأتم "كرة القدم تحمل العديد من المتغيرات. التأهل كمتصدر للمجموعة أو كوصيف لا يعطي مؤشرات لما سيحدث لاحقا".

ويستضيف الأهلي منافسه صنداونز في ملعب الأهلي WE السلام غدا السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة على التوالي في دور الثمانية، مر صنداونز في 2019 بالفوز 5-1 بمجموع المباراتين، ومر الأهلي العام الماضي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

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