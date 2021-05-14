انتهت في إفريقيا - مولودية الجزائر (1) - (1) الوداد المغربي

الجمعة، 14 مايو 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - الوداد

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مولودية الجزائر، والوداد المغربي في ذهاب أولى مواجهات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويقابل الفائز من المواجهة، الفائز من مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني في دور الأربعة.

وتجمع المواجهتين الأخرتين، بين شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، والأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي.

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طالع تشكيل الفريقين، وتابع الأهداف والأحداث الهامة للمباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق91: عبدلاوي يهدر التقدم على المولودية برأسية خارج المرمى من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ق83 : ميلود ربيعي يعدل النتيجة برأسية رائعة تسكن مرمى التكناوتي بعد عرضية شمس الدين حراج.

ق65: يحيى جبران يسجل ضربة الجزاء بنجاح ويعلن تقدم الوداد.

ق64: بعد 4 دقائق فقط.. أوناجم يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء

ق60: مشاركة محمد أوناجم بدلا من مؤيد اللافي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: أيمن الحسوني يسدد صاروخا من خارج المنطقة لكن عارضة المولودية تصد الكرة

ق35: هدف أول ملغى للضيوف. عرضية العملود تجد رأسية الكعبي التي تضرب عارضة المولودية، وتعود لوليد الكرتي الذي يتابعها في المرمى ولكن تيسيما يحتسب تسلل.

ق21: الفريق الجزائري بدأ في التوازن وتهديد مرمى أحمد رضا التكناوتي.

ق11: أول فرصة محققة. مؤيد اللافي يلعب كرة ساقطة ناحية مرمى المولودية لكن الدفاع يشتت من على خط المرمى.

ق7: ضغط من الضيوف عكس المتوقع.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

مولودية الجزائر الوداد في إفريقيا
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