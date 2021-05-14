تشكيل سيتي – كارسون يحرس المرمى ضد نيوكاسل

الجمعة، 14 مايو 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يلعب سكوت كارسون مباراته الأولى مع مانشستر سيتي حين يحرس عرين الفريق ضد نيوكاسل.

وأعلن بيب جواريولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل في الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وسيظهر كارسون للمرة الأولى مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله معارا من ديربي كاونتي في عام 2019.

أخبار متعلقة
ديلي ميل: سيتي مهتم بظهير لشبونة.. وأمر يعقد الصفقة سولشاير: إذا أردنا تحدي مانشستر سيتي علينا تعزيز فريقنا محرز ينافس على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم مؤتمر توخيل: كنا محظوظين ضد سيتي.. ولكن تشيلسي يفعل كل ما بوسعه ليستحق هذا الحظ

وسيتواجد إريك جارسيا بجوار ناثان أكي في خط الدفاع.

ويستمر تواجد فيران توريس في التشكيل الأساسي للفريق بعدما لعب ضد تشيلسي.

وجاء تشكيل سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سكوت كارسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – ناثان أكي – إريك جارسيا – كايل ووكر.

الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان.

أمامهما: بيرناردو سيلفا – فيران توريس – رحيم سترلينج.

الهجوم: جابريال خيسوس.

مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب صنداونز: نعرف كيف يفكر موسيماني.. سنخوض مباراة القرن أمام الأهلي 45 ثاتيه | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: هذا ما يجعلني متفائلا قبل مواجهة صنداونز.. والأهلي لديه خبرات تلك المواجهات 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
المصري يكرر فوزه على غزل المحلة ويرتقي إلى الثالث 10 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إفريقيا - مولودية الجزائر (0) - (0) الوداد المغربي.. تألق دفاعي جزائري 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: للتخلص من فالكاو وتوفير بديل لـ مصطفى محمد.. جالاتسراي يستهدف مهاجم مرسيليا 31 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري – الزمالك (1)-(0) إنبي.. جووول أووول 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إنبي – بيتر يقود الهجوم.. وإيبوكا على الدكة ضد الزمالك 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا – نيوكاسل (0) (0) مانشستر سيتي.. ضغط للضيوف 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر 4 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك