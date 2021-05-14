تشكيل سيتي – كارسون يحرس المرمى ضد نيوكاسل

يلعب سكوت كارسون مباراته الأولى مع مانشستر سيتي حين يحرس عرين الفريق ضد نيوكاسل.

وأعلن بيب جواريولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل في الجولة 36 للدوري الإنجليزي.

وسيظهر كارسون للمرة الأولى مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله معارا من ديربي كاونتي في عام 2019.

وسيتواجد إريك جارسيا بجوار ناثان أكي في خط الدفاع.

ويستمر تواجد فيران توريس في التشكيل الأساسي للفريق بعدما لعب ضد تشيلسي.

وجاء تشكيل سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سكوت كارسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – ناثان أكي – إريك جارسيا – كايل ووكر.

الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان.

أمامهما: بيرناردو سيلفا – فيران توريس – رحيم سترلينج.

الهجوم: جابريال خيسوس.