بيلد: بايرن لم يفاوض سانشو.. يونايتد وليفربول مهتمان بضمه
الجمعة، 14 مايو 2021 - 19:39
كتب : FilGoal
لا يرغب نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية.
جادون سانشو
النادي : بوروسيا دورتموند
فبحسب كريستيان فالك رئيس تحرير القسم الرياضي بصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ غير مهتم بالتعاقد مع سانشو.
ويلقى سانشو اهتماما من مانشستر يونايتد وليفربول، إذ يتصارع الثنائي للحصول على خدمات الجناح الإنجليزي الشباب.
إلا أن بروسيا دورتموند لم يتلق أي عروض رسمية منهما حتى الآن.
سانشو الذي بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية واتفورد قبل أن يلعب لفرق الناشئين مع مانشستر سيتي، انتقل لبروسيا دورتموند عام 2017.
ومنذ ذلك التوقيت لعب مع بروسيا دورتموند 135 مباراة وسجل 50 هدفا في كل المسابقات.