بيلد: بايرن لم يفاوض سانشو.. يونايتد وليفربول مهتمان بضمه

الجمعة، 14 مايو 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بروسيا دورتموند

لا يرغب نادي بايرن ميونيخ في التعاقد مع جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية.

فبحسب كريستيان فالك رئيس تحرير القسم الرياضي بصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونيخ غير مهتم بالتعاقد مع سانشو.

ويلقى سانشو اهتماما من مانشستر يونايتد وليفربول، إذ يتصارع الثنائي للحصول على خدمات الجناح الإنجليزي الشباب.

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إلا أن بروسيا دورتموند لم يتلق أي عروض رسمية منهما حتى الآن.

سانشو الذي بدأ مسيرته الكروية مع أكاديمية واتفورد قبل أن يلعب لفرق الناشئين مع مانشستر سيتي، انتقل لبروسيا دورتموند عام 2017.

ومنذ ذلك التوقيت لعب مع بروسيا دورتموند 135 مباراة وسجل 50 هدفا في كل المسابقات.

ليفربول مانشستر يونايتد جادون ساشو
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