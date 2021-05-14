قائمة أوروجواي – عودة فالفيردي وحضور سواريز.. وغياب كافاني

الجمعة، 14 مايو 2021 - 19:29

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد

أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن قائمة المحترفين المستدعاة للتوقف الدولي المقبل.

ووجّه المخضرم تاباريز الدعوة إلى 24 اسما، في انتظار إعلان القائمة النهائية الأسبوع المقبل مع تحديد اللاعبين المحليين.

وشهدت القائمة عودة فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بعد غيابه عن مواجهتي نوفمبر الماضي في تصفيات المونديال لإصابته وقتها.

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فيما يغيب إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد لإيقافه مباراتين بعد طرده أمام البرازيل قبل 6 أشهر.

ويتواجد لويس سواريز هداف المنتخب، ورونالد أراوخو مدافع برشلونة الشاب، والمخضرم دييجو جودين، وفيرناندو موسليرا حارس مرمى جالاتاسراي.

وتستقبل أوروجواي نظيرتها باراجواي في مونتيفيديو يوم 3 يونيو، قبل أن تحل ضيفة على فنزويلا يوم 8 يونيو ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وفي وقتٍ لاحق من نفس الشهر، ستخوض أوروجواي غمار كوبا أمريكا في مجموعة تضم الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا.

قائمة أوروجواي:

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا (جالاتاسراي التركي) – مارتين كامبانيا (الباطن السعودي)

الدفاع: دييجو جودين (كالياري الإيطالي) – خوسيه ماريا خيمينيز (أتليتكو مدريد الإسباني) – سيباستيان كواتيس (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني) – مارتين كاسيريس (فيورنتينا الإيطالي) – داميان سواريز (خيتافي الإسباني) – ماتياس بينيا (بالميراس البرازيلي)

الوسط: ماورو أرامباري (خيتافي الإسباني) – لوكاس توريرا (أتليتكو مدريد الإسباني) – رودريجو بنتانكور (يوفنتوس الإيطالي) – ماتياس بيسينو (إنتر ميلان الإيطالي) – فيدي فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) - فيرناندو جورّياران (سانتوس لاجونا المكسيكي) – نايتان نانديز (كالياري الإيطالي) – بريان رودريجيز (ألميريا الإسباني) – نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني)

الهجوم: لويس سواريز (أتليتكو مدريد الإسباني) – داروين نونييز (بنفيكا البرتغالي) – كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني) – ماكسي جوميز (فالنسيا الإسباني) – جيورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو البرازيلي) – جوناثان رودريجيز (كروز آزول المكسيكي)

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