أونيانجو: الأهلي سيعاقبنا لو لم نستغل الفرص.. ومواجهة موسيماني تجعل المباراة مثيرة

الجمعة، 14 مايو 2021 - 18:58

كتب : FilGoal

دينيس أونيانجو - صن داونز - الأهلي

شدد دينيس أونيانجو حارس مرمى ماميلودي صنداونز، على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صنداونز يواجه الأهلي كلاكيت ثالث مرة، لكن هذا الموسم سيكون بيتسو موسيماني قائدا لكتيبة القلعة الحمراء.

وقال أونيانجو في تصريحات نقلتها صحيفة سيتيزن الجنوب إفريقية: "عندما تواجه فريقا في حجم الأهلي أو الزمالك أو أي فريق من شمال إفريقيا، فيتوجب عليك أن تعمل بجدية كبيرة، وأن تتحلى بانضباط تكتيكي، هذا ينطبق على كل اللاعبين، وعليك أن تستغل فرصك لأنك ستُعاقَب لو لم تفعل ذلك".

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وأضاف: "الأهلي فريق يتحلى بكثير من اللاعبين أصحاب الجودة، وعلينا التحلي بالحذر معهم. نحتاج إلى تسجيل هدف على الأقل خارج ملعبنا، لكن هدفنا الرئيسي هو محاولة الفوز بالمباراة، ثم سنرى كيف سيكون لقاء الإياب، لأنك تحتاج دوما إلى نتيجة إيجابية في الذهاب من أجل الإياب".

وتابع: "أنا مؤمن أننا لو قدّمنا نفس مستوى الدوري في دوري أبطال إفريقيا، فإننا سنستطيع الذهاب بعيدا وصولًا إلى النهائي لأننا ندافع كفريق ونهاجم كفريق. نحتاج إلى الخروج بشباك نظيفة خارج ملعبنا".

وأتم: "نتوقع مباراة صعبة للغاية، ومع حقيقة أننا واجهناهم سابقًا وأننا نواجه مدربنا السابق، فهذا يجعل المباراة أكثر إثارة لنا ولهم".

أونيانجو (35 عاما) يلعب في صنداونز منذ 2011، وكان ركنًا أساسيًا في النهضة التي صنعها موسيماني مع الفريق الجنوب إفريقي.

وفاز أونيانجو بدوري أبطال إفريقيا 2016، وبكأس السوبر الإفريقي 2017، وأعلن اعتزاله الدولي من اللعب مع منتخب أوغندا هذا العام.

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