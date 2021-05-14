هداف صنداونز: لنفوز على الأهلي "الرائع فنيا وخططيا" يجب أن نكون في قمة مستوانا

الجمعة، 14 مايو 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

بيتر شالولي مهاجم ماميلودي صن داونز

يرى بيتر شالولي لاعب ماميلودي صنداونز، بأن الفوز على الأهلي يتطلب أن يكون كل اللاعبين في قمة مستواهم.

الأهلي يواجه ماميلودي صنداونز مساء غد السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بيتر شالولي في تصريحات لموقع صنداونز الرسمي: "سنلعب أمام لاعبين رائعين جدا فنيا وخططيا. لكننا في المقابل تحضرنا بشكل تام لهذه المواجهة".

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المهاجم الناميبي أضاف "مباراة الذهاب أمام الأهلي غاية في الأهمية لنا، لكي نكون أكثر راحة إيابا".

شالولي استمر "ولتحقيق ذلك، يجب أن نكون جميعا في أعلى مستوى لدينا يوم المباراة".

صاحب الـ27 عاما أتم "من المهم لنا حصد النجمة الثانية. سنكون قد حققنا أحد أحلام كل اللاعبين، لأننا جميعا نحلم بتحقيق هذا اللقب. هذا الأمر لا يتحقق كل يوم في الحياة".

بيتر شالولي انضم لـ ماميلودي صنداونز هذا الموسم قادما من فريق هايلاند بارك.

وشارك شالولي هذا الموسم في 34 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 18 هدفا وصنع 8 آخرين.

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