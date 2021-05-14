كومان يضحي بمدافعه لأجل برشلونة (ب)

أعلن نادي برشلونة عن انضمام أوسكار مينجيزا لمعسكر برشلونة (ب) اليوم الجمعة، استعدادا لخوض منافسات المرحلة النهائية للصعود إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وبالتالي لن يستطيع رونالد كومان المدير الفني للفريق الأول التعويل على مينجيزا في مباراة سيلتا فيجو المقبلة، وقد يفقده أيضا في لقاء الجولة الأخيرة أمام إيبار.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن القرار كان توافقيا بين كومان وجارسيا بيميينتا المدير الفني لـ برشلونة (ب).

ورغم قيده مطلع الموسم في صفوف برشلونة (ب)، إلا أن الغيابات الدفاعية العديدة في كتيبة كومان أدت إلى تصعيده وخوضه 38 مباراة مع الفريق الأول.

ولم يلعب مينجيزا إلا مباراة وحيدة مع برشلونة (ب) هذا الموسم كانت في مواجهة جيمناستيك في أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك القرار رغم تجديد عقد مينجيزا مؤخرا وتحسين راتبه، في انتظار انضمامه رسميًا وبشكلٍ نهائي للفريق الأول مطلع الموسم المقبل.

وأوضحت أس أن القرار اعتمد أيضا على إمكانية تعافي رونالد أراوخو من التواء الكاحل الذي ألم به أمام ليفانتي.

في الوقت نفسه، لن ينطبق قرار التنزيل للفريق الرديف على إلايش موريبا الذي سيظل مع الفريق الأول.

وقد يشارك موريبا أساسيا يوم الأحد المقبل أمام سيلتا فيجو بسبب إيقاف فرينكي دي يونج الذي حصل على الإنذار الخامس أمام ليفانتي.

ويلعب برشلونة (ب) غدا السبت مواجهة مصيرية أمام مورسيا في ملعب دون بينيتو بمقاطعة الأندلس، لو انتصر فيها سيتأهل لخوض الدور الثاني والأخير من التصفيات ليلعب على مقعد من ضمن 4 صاعدين للدرجة الثانية الموسم المقبل.

وتواجد برشلونة (ب) في دوري الدرجة الثانية للمرة الأخيرة موسم 2017\2018 قبل أن يهبط للدرجة الثالثة ويقضي فيها 3 مواسم حتى اللحظة.