انتهت الرحلة.. ذا أثليتك: لويز يرحل عن أرسنال بنهاية الموسم

الجمعة، 14 مايو 2021 - 18:08

كتب : FilGoal

دافيد لويز - أرسنال

يرحل المدافع ديفيد لويز عن أرسنال بعد نهاية عقده مع الفريق بانتهاء الموسم الحالي بحسب ما نشرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية.

ديفيد لويز

النادي : أرسنال

أرسنال

وأوضح التقرير أن لويز أبلغ إدارة أرسنال برحيله عن الفريق، اليوم الجمعة.

ولم تقدم إدارة أرسنال أي عروض للويز لتجديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

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وكان موسم لويز قد انتهى مع أرسنال بعد إصابته في مباراة نيوكاسل، في الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وانتقل لويز إلى أرسنال قادما من تشيلسي في صيف 2019.

ولعب لويز مع أرسنال 73 مباراة في كل البطولات، وفاز مع الفريق ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

ديفيد لويز أرسنال
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