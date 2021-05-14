انتهت الرحلة.. ذا أثليتك: لويز يرحل عن أرسنال بنهاية الموسم
الجمعة، 14 مايو 2021 - 18:08
كتب : FilGoal
يرحل المدافع ديفيد لويز عن أرسنال بعد نهاية عقده مع الفريق بانتهاء الموسم الحالي بحسب ما نشرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية.
ديفيد لويز
النادي : أرسنال
وأوضح التقرير أن لويز أبلغ إدارة أرسنال برحيله عن الفريق، اليوم الجمعة.
ولم تقدم إدارة أرسنال أي عروض للويز لتجديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وكان موسم لويز قد انتهى مع أرسنال بعد إصابته في مباراة نيوكاسل، في الجولة 34 للدوري الإنجليزي.
وانتقل لويز إلى أرسنال قادما من تشيلسي في صيف 2019.
ولعب لويز مع أرسنال 73 مباراة في كل البطولات، وفاز مع الفريق ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.