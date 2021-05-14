ديلي ميل: سيتي مهتم بظهير لشبونة.. وأمر يعقد الصفقة

دخلت إدارة مانشستر سيتي في مفاوضات مع ممثلي نونو مينديز ظهير أيسر سبورتنج لشبونة بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نونو مينديس النادي : سبورتنج لشبونة مانشستر سيتي

وأوضح التقرير المطول للصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي، ترغب في الحصول على خدمات مينديز مقابل 52 مليون جنيه استرليني.

وكشف التقرير إلى إن إدارة النادي الإنجليزي تواصلت مع وكيل اللاعب، كما عقدت اجتماعا مع إدارة سبورتنج لشبونة قبل أسبوعين لإنهاء التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب.

لكن اجتماع إدارة سيتي مع مسؤولي سبورتنج لشبونة لم يكن مثمرا إذ يرغب الفريق البرتغالي في الاستغناء عن خدمات مينديز برقم قياسي، يفوق المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد للحصول على خدمات برونو فيرنانديز.

بجانب رغبة إدارة سبورتنج لشبونة في تأجيل التفاوض حتى إعلان فيرناندو سانتوس لقائمة منتخب البرتغال المشاركة في يورو 2020، أملا في تواجد اسم مينديز وهو ما قد يُزيد من سعر الصفقة.

كما أن رئيس النادي البرتغالي لا يرغب في إتمام الصفقة إلا إذا دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد مينديز والتي تقدر بـ 60 مليون جنيه استرليني.

لكن إدارة سيتي ترغب في الحصول على خدمات مينديز مقابل 52 مليون جنيه استرليني، حيث ستدفع لسبورتنج لشبونة 44.3 مليون جنيه استرليني، بالإضافة للاستغناء النهائي عن بيدرو بورو الذي يلعب معارا للنادي البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة سيتي تنوي أن يمتد عقد مينديز مع النادي لـ5 مواسم، مع حصوله على راتب قدره 2.1 مليون جنيه استرليني في الموسم.

مينديز (18 عاما) يعد من ناشئين سبورتنج لشبونة وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

ولعب مينديز 43 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفا وصنع 2.