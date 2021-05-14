ديلي ميل: سيتي مهتم بظهير لشبونة.. وأمر يعقد الصفقة

الجمعة، 14 مايو 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

نونو مينديز

دخلت إدارة مانشستر سيتي في مفاوضات مع ممثلي نونو مينديز ظهير أيسر سبورتنج لشبونة بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نونو مينديس

النادي : سبورتنج لشبونة

مانشستر سيتي

وأوضح التقرير المطول للصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي، ترغب في الحصول على خدمات مينديز مقابل 52 مليون جنيه استرليني.

وكشف التقرير إلى إن إدارة النادي الإنجليزي تواصلت مع وكيل اللاعب، كما عقدت اجتماعا مع إدارة سبورتنج لشبونة قبل أسبوعين لإنهاء التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب.

أخبار متعلقة
جوارديولا بعد التتويج بالدوري: هذا هو الموسم الأصعب.. سنتذكر دائما الطريقة التي فزنا بها جوارديولا: هذه نصيحتي لمسددي ركلات الجزاء.. لو سجل أجويرو لوصفناه بالعبقري جوارديولا: تصرف أجويرو؟ المُسدد هو صاحب القرار.. وكنا نستحق ركلة جزاء أخرى جوارديولا: هذا سبب اعتمادي على عدد كبير من اللاعبين في وسط الملعب ضد سان جيرمان مؤتمر جوارديولا: النجاح المستمر؟ السر في جودة اللاعبين

لكن اجتماع إدارة سيتي مع مسؤولي سبورتنج لشبونة لم يكن مثمرا إذ يرغب الفريق البرتغالي في الاستغناء عن خدمات مينديز برقم قياسي، يفوق المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد للحصول على خدمات برونو فيرنانديز.

بجانب رغبة إدارة سبورتنج لشبونة في تأجيل التفاوض حتى إعلان فيرناندو سانتوس لقائمة منتخب البرتغال المشاركة في يورو 2020، أملا في تواجد اسم مينديز وهو ما قد يُزيد من سعر الصفقة.

كما أن رئيس النادي البرتغالي لا يرغب في إتمام الصفقة إلا إذا دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد مينديز والتي تقدر بـ 60 مليون جنيه استرليني.

لكن إدارة سيتي ترغب في الحصول على خدمات مينديز مقابل 52 مليون جنيه استرليني، حيث ستدفع لسبورتنج لشبونة 44.3 مليون جنيه استرليني، بالإضافة للاستغناء النهائي عن بيدرو بورو الذي يلعب معارا للنادي البرتغالي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة سيتي تنوي أن يمتد عقد مينديز مع النادي لـ5 مواسم، مع حصوله على راتب قدره 2.1 مليون جنيه استرليني في الموسم.

مينديز (18 عاما) يعد من ناشئين سبورتنج لشبونة وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي.

ولعب مينديز 43 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفا وصنع 2.

مانشستر سيتي نونو مينديز
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان يضحي بمدافعه لأجل برشلونة (ب) 8 دقيقة | الدوري الإسباني
انتهت الرحلة.. ذا أثليتك: لويز يرحل عن أرسنال بنهاية الموسم 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: سيتي مهتم بظهير لشبونة.. وأمر يعقد الصفقة 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة البرازيل – عودة فينيسيوس بعد غياب.. وحضور ميليتاو وداني ألفيش 48 دقيقة | أمريكا
مؤتمر بيرلو: سنحلل الأخطاء بعد نهاية الموسم حتى لا نرتكبها مجددا.. وهذا ما أندم عليه ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في الدوري – الإسماعيلي (1) (1) أسوان.. البنك الأهلي (0) (0) المقاولون.. استبسال دفاعي أسواني ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ كاف لـ في الجول: غربال يدير السوبر الإفريقي.. وتحكيم قطري على الـ VAR 2 ساعة |
كالتشيو ميركاتو: تشالهان أوجلو يقترب من التوصل لاتفاق مع يوفنتوس 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 انتهت في إنجلترا – مانشستر يونايتد (2)-(4) ليفربول.. فوز عريض للحُمر 4 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك