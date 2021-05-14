قائمة البرازيل – عودة فينيسيوس بعد غياب.. وحضور ميليتاو وداني ألفيش

الجمعة، 14 مايو 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن قائمة بلاده لخوض غمار التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة عودة نيمار جونيور بعد غيابه عن آخر مباراتين لمنتخب البرازيل في شهر نوفمبر الماضي، والحال نفسه ينطبق على المخضرم داني ألفيش.

كما عاد فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بعد غياب منذ نوفمبر 2020، أي لقرابة العام ونصف.

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ويحضر كذلك ثنائي ريال مدريد الآخر إيدير ميليتاو وكاسيميرو، وكذلك روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول.

ويغيب ألان لاعب إيفرتون الإنجليزي، ودييجو كارلوس مدافع إشبيلية الإسباني، وأليكس تيليس ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأرتور ميلو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي.

وتستقبل البرازيل نظيرتها الإكوادور يوم 4 يونيو في تصفيات كأس العالم، قبل أن تحل ضيفة على باراجواي يوم 8 يونيو.

وأوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن تلك القائمة المكونة من 24 لاعبا هي لمباراتي تصفيات المونديال.

ومن المُنتَظَر أن يستقر تيتي على قائمة من 23 لاعبا لخوض غمار كوبا أمريكا بدايةً من 14 يونيو المقبل.

قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيديرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ويفيرتون (بالميراس)

الدفاع: تياجو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي) – داني ألفيش (ساو باولو) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) – رينان لودي (أتليتكو مدريد الإسباني)

الوسط: فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (أوليمبيك ليون الفرنسي) – كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو)

الهجوم: نيمار جونيور (باريس سان جيرمان الفرنسي) -روبيرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي) – جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جابرييل باربوسا (فلامنجو) – إيفرتون (بنفيكا البرتغالي) – ريتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

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