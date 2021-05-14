مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح جناح فريقه مؤكدا أنه لاعب استثنائي.

وسجل صلاح هدفه رقم 30 في الموسم في شباك الغريم التقليدي مانشستر يونايتد أمس الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

وكانت تلك المباراة هي الظهور رقم 200 لصلاح مع ليفربول عقب انضمامه إليه قادما من روما في عام 2017.

كما شهدت المباراة ارتداء صلاح لشارة قيادة ليفربول للمرة الأولى في مسيرته.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "صلاح ماكينة أهداف، إنه صفقة رائعة لنا والطريقة التي يتطور بها وطريقة تدربه وتحضيره للمباريات استثنائي، صلاح نموذج يحتذى به".

وتحدث كلوب عن واقعة رفض ساديو ماني لاعب الفريق مصافحته عقب المباراة قائلا: "لا أستطيع قول قصة كبيرة، كرة القدم لعبة عاطفية والناس يتوقعون إننا نتحكم في عواطفنا دائما".

وأردف "لكن الأمر ليس كذلك وسأتحدث معه وكل شيء سيكون بخير".

وتابع "إن أظهر لي أي شخص الاحترام 5 مليون مرة ومرة واحدة لم يقم بذلك، أيهما أكثر أهمية؟ أتمنى ألا ينسى مديرك –يقصد الصحفي- عندما لا تظهر له الاحترام مرة واحدة ألا ينسى كافة الأمور الأخرى".

وواصل "أستطيع رؤية العناوين في الصحف لكن أنا لست منفعلا بل أشعر بارتياح كبير وأنا شخص عادي، سأتحدث معني وكما قلت كل شيء سيكون بخير".

وعن المباريات المتبقية والصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الألماني: "المباريات الثلاثة المتبقية يمكن أن تعطينا دفعة إيجابية ولكن موسمنا لن يتحدد بناء عليهم، لقد مررنا بمشاكل كثيرة خلاله وعلينا التعافي والتركيز على مواجهة وست بروميتش فقط".

وأكمل "أغلب فترات حياتي كنت ألعب في سباق مطاردة وأنا معتاد على ذلك والموقف الذي نمر به عادي وجيد، وكنا بحاجة لليلة مثل تلك التي حظينا بها أمس".

وأحيا ذلك الفوز آمال ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما وصل رصيده لـ64 نقطة ليحتل بهم المركز الخامس بفارق أربع نقاط عن تشيلسي وست نقاط عن ليستر سيتي وللأخيرين مباراة أقل من الريدز.

ويبتعد ليفربول عن ملاحقه وست هام بفارق نقطتين وللمطارق مباراة أقل كذلك.