قائمة هولندا الأولية - دي بور يختار 34 لاعبا لـ يورو 2020.. وعودة الغازي بعد غياب 6 أعوام

اختار فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا قائمة أولية مكونة من 34 لاعبا استعدادا لخوض غمار نهائيات يورو 2020.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة الثالثة التي تضم أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

ويغيب فيرجيل فان دايك عن القائمة بعدما أعلن منذ أيام غيابه عن البطولة من أجل مواصلة الاستعداد لبداية الموسم الجديد. (طالع التفاصيل).

وشهدت القائمة تواجد أنور الغازي جناح أستون فيلا الإنجليزي، فيما يغيب أصحاب الخبرة عن مثل راين بابل مهاجم جالاتاسراي التركي وكيفين ستروتمان متوسط ميدان جنوى الإيطالي.

ويتواجد الثنائي كودي جاكبو مهاجم إيندهوفن ويوريان تيمبر مدافع أياكس لأول مرة في قائمة الطواحين.

كما تواجد أنور الغازي والذي خاض مباراتين دوليتين فقط بقميص البرتقالي عام 2015، إذ ارتبط اسم اللاعب صاحب الأصول المغربية بارتداء قميص منتخب أسود أطلس لاحقا وهو ما لم يحدث.

وستتقلص القائمة إلى 26 اسما بينهم على الأقل 3 حراس، وتُرسل القائمة النهائية للاتحاد الأوروبي في الأول من يونيو المقبل.

وجاءت قائمة هولندا الأولية كالآتي:

🆕 Timber & Gakpo 🔙 Karsdorp & El Ghazi This is the provisional squad for #EURO2020! ℹ️ https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V — OnsOranje (@OnsOranje) May 14, 2021

حراسة المرمى: ماركو بيزوت (ألكمار) – ياسبر سيليسين (فالنسيا) – تيم كرول (نورويتش سيتي) – مارتن ستكلنبورج (أياكس).

الدفاع: باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس) – ناثان أكي (مانشستر سيتي) – داني بيلند (أياكس) – دينزل دامفريس (إيندهوفن) – هانس هاتيبور (أتالانتا) – ريك كارسدورب (روما) – ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) – جيرمياه سان جوست (ماينز) – كيني تيتي (فولام) – جويل فيلتمان (برايتون) – ستيفن دي فري (إنتر) - يوريان تمبر (أياكس) - أوين فينادال (ألكمار).

الوسط: دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد) – ستيفين بيرجفاين (توتنام) – أنور الغازي (أستون فيلا) –– راين جرافنبربيخ (أياكس) – فرينيكي دي يونج (برشلونة) – دافي كلاسيين (أياكس) – تيون كووبمينيرس (ألكمار) – مارتن دي رون (أتالانتا) – توني فيلينا (كراسنودار) – جورجينو فينالدوم (ليفربول).

الهجوم: ستيفين بيرجوس (فينورد) – ممفيس ديباي (أولمبيك ليون) – لوك دي يونج (إشبيلية) – دونيل مالين (إيندهوفن) – كوينسي بروميس (سبارتاك موسكو) – فوت فيجهورست (فولفسبورج) - كودي جاكبو (إيندهوفن).