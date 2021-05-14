للمرة الأولى.. لينجارد وبروس يحصدان جائزة أفضل لاعب ومدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أبريل

حصد جيسي لينجارد لاعب وست هام يونايتد جائزة أفضل لاعب لشهر أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي.

كما حصد ستيف بروس المدير الفني لـ نيوكاسل جائزة أفضل مدرب للشهر ذاته.

وتفوق لينجارد الذي يلعب معارا من صفوف مانشستر يونايتد لنهاية الموسم على ألكسندر أرنولد (ليفربول) وستيوارت دالاس (ليدز يونايتد) وماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) وكيليتشي إيهانتشيو (ليستر سيتي) وماتيوش بيريرا (وست بروميتش ألبيون) وآلان سان ماكسيمان (نيوكاسل يونايتد) وكريس وود (بيرنلي).

وسجل لينجارد 4 أهداف وصنع هدفا خلال شهر أبريل.

وإجمالا يتألق الإنجليزي البالغ 28 عاما منذ انتقاله معارا لصفوف الهامرز، إذ سجل 9 أهداف في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي.

4️⃣ goals 1️⃣ assist@JesseLingard dominated in April 🔥 pic.twitter.com/XHAYrrBeCd — West Ham United (@WestHam) May 14, 2021

وقال لينجارد لموقع الدوري الإنجليزي: "رُشحت في الشهرين الماضيين (فبراير ومارس)، والترشيح يجعلني أشعر بالسعادة، أريد المواصلة لأصبح الأفضل في العالم".

وأضاف "ديفيد مويس يُظهر إيمانه بي ويعطيني الحرية في كل مباراة والأداء".

من جانب آخر، فاز بروس المدير الفني لـ نيوكاسل بجائزة أفضل مدرب في الشهر لأول مرة منذ أن بدأت مسيرته التدريبية منذ 19 عاما.

ولم يتعرض نيوكاسل للخسارة في شهر أبريل، بالتعادل 2-2 مع توتنام ثم الفوز على وست هام بنتيجة 3-2 وبيرنلي 2-1 وتعادل مع ليفربول 1-1.

وفاز بروس بالجائزة على حساب مارسيلو بييلسا (ليدز يونايتد) وأولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد) وسام ألاردايس (وست بروميتش ألبيون)

وقال بروس عبر موقع الدوري الإنجليزي: "مر وقت طويل للغاية من أجل الفوز بالجائزة".

2️⃣ wins + 2️⃣ draws@NUFC boss Steve Bruce takes away the @BarclaysFooty 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙧 𝙊𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙝 award 👏#PLAwards pic.twitter.com/kVEC6Wek3I — Premier League (@premierleague) May 14, 2021

وتابع "أشكر الطاقم الفني والأهم اللاعبون، الذي قبلوا التحدي وساهموا في فوزي بالجائزة".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، ولا زال صراع المقاعد الأوروبية مشتعلا.

فيما حُسمت مراكز الهبوط الثلاثة لصالح أندية فولام ووست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد.