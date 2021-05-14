مدرب صنداونز: أيمن أشرف يجعل معلول يقوم بما لا يفعله أي لاعب في إفريقيا.. وموسيماني رائع

الجمعة، 14 مايو 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - سموحة

أشاد رولاني موكوينا مدرب ماميلودي صنداونز بالأهلي منافس فريقه المقبل في دوري أبطال إفريقيا مؤكدا أن بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق والسابق لنظيره الجنوب إفريقي يقوم بعمل مميز.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

كما أشاد موكوينا بما يقوم به أيمن أشرف في الأهلي ليتيح لعلي معلول فرصة التألق الهجومي.

ويستضيف الأهلي منافسه صنداونز في ملعب الأهلي WE السلام غدا السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال موكوينا للصحفيين اليوم الجمعة: "الأهلي فريق جيد جدا ومُدرب جيدا وهناك الكثير من العمل الذي يقوم به الجهاز الفني".

وواصل "بالطبع نعلم كم العمل الذي يضعه موسيماني في الكواليس وتستطيع رؤية ذلك لأنه ينعكس على الفريق".

وأكمل "الأهلي لديه هوية واضحة فهم يبدأون اللعب من الخلف ويستخدمون قلبي الدفاع جيدا جدا".

وأردف موكوينا "توازن الأهلي يزداد بسبب أيمن أشرف حينما يلعب كقلب دفاع فهذا يتيح لعلي معلول القيام بما يحب".

وشدد "من الصعب إيجاد ظهير أيسر ربما عبر قارة إفريقيا أو العالم الذي يلمس الكرة 80 مرة في 90 دقيقة بالإضافة لتمريراته، وهذا ما يقوم به معلول، إنه يعطيهم الكثير في الهجوم أكثر من الدفاع".

وتابع "هذه هي هوية الأهلي وهم يتميزون بالحدة على الكرة ويعتمدون على الجناحين، ستكون مباراة شيقة ومثيرة ولكن لدينا مسؤولية القدوم إلى مصر ليس فقط للسيطرة على الملعب وفرض أنفسنا بل يجب أن نكون ماهرين من الناحية التكتيكية للقيام بعملنا".

يذكر أن موكوينا كان عمل مساعدا لموسيماني في صنداونز وكان مرشحا للانتقال معه إلى الأهلي ولكنه فضل البقاء في جنوب إفريقيا.

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