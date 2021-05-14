لاعب صنداونز السابق: موسيماني لم يصنع وحشا معنا.. وهزيمته قد تكلفه منصبه

رفض روجر فيتومبا لاعب ماميلودي صنداونز السابق ما قاله بيتسو موسيماني مدرب الفريق السابق والأهلي الحالي عن أنه صنع وحشا حينما كان يقود النادي الجنوب إفريقي.

وقال موسيماني سابقا في مؤتمر صحفي عقب التعادل مع الزمالك بهدف لمثله في الجولة 21 من الدوري المصري: " صنداونز فريق قوي وصنعنا وحشا والآن يريد هزيمتي ولا مشكلة فهذه هي كرة القدم، رأيت جوارديولا واجه برشلونة حينما كان مع بايرن وخسر منهم، أتمنى ألا أخسر مثله".

وقال فيتومبا لموقع "سيا كرو" الجنوب إفريقي: "لا أعتقد أن موسيماني صنع وحشا في جنوب إفريقيا".

وواصل "لطالما كان صنداونز فريقا جيدا، نعم لقد أدى موسيماني وظيفة رائعة مع الفريق ولكن قبل وجوده كان الفريق يلعب جيدا وحتى بعد رحيله مازلنا نلعب جيدا".

وأكمل اللاعب الكاميروني حديثه "بيتسو يدرب فريقا كبيرا الآن وستكون مباراة صعبة، الأهلي يلعب كرة مشابهة لأسلوب لعب صنداونز وهما الأفضل في إفريقيا حاليا".

وعن المباراة التي ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قال فيتومبا: "ستكون صعبة للغاية، صنداونز بدأ يستعيد قوته والأهلي لطالما كان فريقا جيدا، وأتمنى انتصار صندوانز".

وأردف "تلك المباراة هامة لبيتسو، إن نظرنا لطموح الأهلي فإن وظيفته على المحك، إن خسر المواجهة أعتقد أنه قد يخسر وظيفته".

وأتم لاعب صنداونز السابق "عندما تدرب فريقا مثل الأهلي يجب أن تعرف أن الهزيمة ضد غريمك التقليدي في بطولة كبيرة ربما سيكلفك فقدان وظيفتك".