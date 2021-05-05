كوبا ليبرتادوريس - نقل مباريات الأندية الكولومبية إلى باراجواي لـ "عدم وجود ضمانات من الأمن"

الأربعاء، 05 مايو 2021 - 12:39

كتب : FilGoal

كوبا ليبرتادوريس - كوبا سود أمريكانا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" نقل المباريات التي ستقام في كولومبيا ببطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا إلى باراجواي.

يأتي ذلك في ضوء الاحتجاجات التي تمر بها البلاد بعد القرارات الصادرة من الحكومة بتعديل قانون الضرائب ما أدى لتظاهرات وحالات قتل.

ونقلت مباراتي سانتا فيه الكولومبي ضد ريفر بليت الأرجنتيني، وأتليتكو ناسيونال الكولومبي ضد أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني إلى باراجواي وستقام كلا المباراتين فجر الجمعة.

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فيما ستقام مباراة لا إيكوداد ضد لانوس الأرجنتيني في كوبا سود أمريكانا في باراجواي أيضا.

وقال الاتحاد في بيانه "أبلغت لجنة المنافسة في كونميبول عن تعليق المباريات التي ستقام في كولومبيا بسبب عدم وجود ضمانات من السلطات الأمنية لمدينتي أرمينيا وبيريرا".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فأن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أثناء الاشتباكات التي تشهدها البلاد.

يأتي ذلك قبل أقل من 40 يوما على استضافة كولومبيا لنهائيات كوبا أمريكا رفقة الأرجنتين.

كوبا ليبرتادوريس كوبا سود أمريكانا
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