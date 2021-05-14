سولشاير: غياب ماجواير أثر علينا.. وليفربول استحق الانتصار

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إن غياب قائد الفريق هاري ماجواير عن مواجهة ليفربول أثر عليهم.

وخسر يونايتد أمس الخميس في ملعبه أولد ترافورد بأربعة أهداف لهدفين من ليفربول في لقاء مؤجل من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وغياب ماجواير عن المباراة للإصابة.

وقال سولشاير عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "غياب ماجواير كقائد ومدافع أثر علينا، بالطبع افتقدنا وجوده هو كان مميزا لنا منذ انضمامه للنادي".

وواصل "لكن علينا التعامل مع الأمر ولدينا بعض اللاعبين الجيدين بما يكفي للتعامل مع الأمر وعلينا أن نستعيد ثقتنا في أنفسنا قبل آخر مباراتين بالوري ونهائي الدوري الأوروبي".

وعن المباراة قال المدرب النرويجي: "ليفربول استحق الانتصار واستقبلنا الأهداف في لحظات هامة في اللقاء مثل نهاية الشوط الاول وبداية الشوط الثاني ولم نستطع كسر حدتهم في المباراة".

وأردف "بدأنا بشكل جيد وسجلنا هدفا لكن لم نستطع البناء على ذلك وبعد ذلك أهديناهم ثلاثة أهداف على الأقل هدفين، ورغم تقليص النتيجة أتيح لنا فرصتين لم نستغل أي منهما".

وشدد "ضغط ليفربول كان قويا والأخطاء الفردية لعبت ضدنا، حاولنا مجاراتهم لكن نحن صعبنا الأمور على نفسنا".

وعن هل ليفربول كان يرغب في الفوز أكثر من فريقه بالمباراة أجاب "لا، عقلية الفرق كانت جيدة ورأيت أننا كنا جاهزين، لكن ربما اللحظات الهامة في اللقاء لم نستغلها خاصة في بداية المباراة كنا نفقد الكرة بعد ولم نكن نستعيدها".

أما عن هل أثرت مظاهرات جماهير يونايتد ضد عائلة جلايزرز على الفريق خاصة بعدما سببت في تأجيل المباراة قبل أسبوع قال: "بالطبع جزء من التحضير مختلف لقد لعبنا 3 مباريات في 5 أيام في الدوري والأمر لم يكن مثاليا وتخطينا ذلك، وأتمنى أن تكون الأجواء جيدة مع عودة الجمهور للملعب يوم الثلاثاء في مواجهة فولام".