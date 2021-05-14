بيونتك يغيب عن يورو 2020

الجمعة، 14 مايو 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

بيونتك يحتفل بهدف بولندا في النمسا

أعلن منتخب بولندا غياب مهاجمه شيشتوف بيونتك عن نهائيات يورو 2020 بسبب الإصابة.

ويقع المنتخب البولندي في المجموعة الخامسة رفقة: إسبانيا – السويد – سلوفاكيا.

ويعاني المهاجم البولندي من كسر في الكاحل وسيخضع لعملية جراحية يغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أشهر وفقا للموقع الرسمي للمنتخب البولندي.

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وتعرض بيونتك للإصابة في مباراة هيرتا برلين أمام شالكه في الجولة 31 من الدوري الألماني، وبعد إجراء الفحوصات.

وخاض مهاجم جنوى وميلان السابق 32 مباراة الموسم الحالي بقميص هيرتا برلين سجل 7 أهداف وصنع هدفين.

وبقميص منتخب بولندا شارك في 18 مباراة وسجل 8 أهداف، آخرها في شباك المجر بالتصفيات الأوروبية.

وتتوالى الغيابات المعلنة عن يورو 2020، بعد إعلان فيرجيل فان دايك غيابه عن البطولة في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

بولندا يورو 2020 شيشتوف بيونتك
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