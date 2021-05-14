بيونتك يغيب عن يورو 2020

أعلن منتخب بولندا غياب مهاجمه شيشتوف بيونتك عن نهائيات يورو 2020 بسبب الإصابة.

ويقع المنتخب البولندي في المجموعة الخامسة رفقة: إسبانيا – السويد – سلوفاكيا.

ويعاني المهاجم البولندي من كسر في الكاحل وسيخضع لعملية جراحية يغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أشهر وفقا للموقع الرسمي للمنتخب البولندي.

Występ @pjona9official na #EURO2020 jest wykluczony. Kadrowicz dziś rano przejdzie w Niemczech zabieg operacyjny. "Krzysztof doznał złamania w obrębach stawu skokowego. Operacja jest konieczna. Zawodnika czekają trzy-cztery miesiące przerwy". ⤵️ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 14, 2021

وتعرض بيونتك للإصابة في مباراة هيرتا برلين أمام شالكه في الجولة 31 من الدوري الألماني، وبعد إجراء الفحوصات.

وخاض مهاجم جنوى وميلان السابق 32 مباراة الموسم الحالي بقميص هيرتا برلين سجل 7 أهداف وصنع هدفين.

وبقميص منتخب بولندا شارك في 18 مباراة وسجل 8 أهداف، آخرها في شباك المجر بالتصفيات الأوروبية.

وتتوالى الغيابات المعلنة عن يورو 2020، بعد إعلان فيرجيل فان دايك غيابه عن البطولة في وقت سابق. (طالع التفاصيل)