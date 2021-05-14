كلوب: احتجاجات جماهير يونايتد لم تؤثر على ليفربول.. وهذا ما حدث مع ماني

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد لم تؤثر على فريقه خلال المباراة، موضحا ما حدث مع ساديو ماني نجم الفريق والذي رفض مصافحته بعد اللقاء.

وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت معركة عظيمة، قدمنا مباراة رائعة، وهكذا كان يجب أن يكون (انتصاري الأول على ملعب أولد ترافورد)، لقد قاتلنا بقوة لتحقيق ذلك ونحن نستحق (الفوز)".

وتابع "سيطرنا بعد الدقيقة 20 وتحسنا مع الشوط الثاني. رأيت أداءً رائعا في مباراة الليلة، ترينت ألكسندر أرنولد كان رائعا، وقدم مباراة رائعة".

وعن الهدف الرابع الذي سجله محمد صلاح "تحكمنا في المباراة خطوة بخطوة حتى سجلنا الهدف الرابع الذي كان رائعا، كنا في حاجة له".

وحول احتمالية التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل "لا نزال في السباق، قدمنا ما كان يجب أن نقدمه في مباراة الليلة والآن سنخوض فترة صعبة، سنلعب ضد وست بروميتش ألبيون وسنواجه بيرنلي بحضور الجماهير ثم نلعب ضد كريستال بالاس على ملعبنا، وعلينا أن نتعافى سريعا".

وحول الدفع بديوجو جوتا بدلا من ساديو ماني في التشكيل الأساسي "اتخذت قراري في مران الأمس، والفريق معتاد على ذلك، عادة أشرح الأمور لكن لم يكن لدينا الوقت الكافي، لكن كل شيء على ما يرام".

وكان ماني قد رفض مصافحة كلوب بعد نهاية المباراة.

How about this incident between Jürgen Klopp and Sadio Mané at full-time! 👀#beINPL #MUNLIV Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/Ym2GDlSnem — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 13, 2021

وأضاف في تصريحات لـ"بي بي سي": "لم نحقق مثل هذه النتيجة من قبل وهو ما يشير أننا قمنا بالعمل بالشكل الصحيح".

وواصل في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: "كنا أفضل وانتصرنا وسببنا لهم العديد من المشكلات، لم نتعامل جيدا مع أجنحتهم في بداية المباراة، لكننا عدنا للقاء وصنعنا الفرص".

وحول اعتراض جماهير مانشستر يونايتد لحافلة ليفربول أثناء الذهاب لملعب المباراة "الوصول للملعب تم بخير، والشرطة قامت بعمل رائع على أكمل وجه، لم نواجه أي مشكلة، وسمعنا فقط عما حدث، لكنه لم يؤثر على استعدادنا".

وأتم "الشيء الوحيد الذي علينا فعله للوصول لدوري الأبطال هو تحقيق الانتصارات. إذا فزنا في المباريات المتبقية فسيكون من الممكن (التأهل)، والوضع لم يكن هكذا من قبل، فالتعادل ضد ليدز ونيوكاسل كان بمثابة الخسارة".

ويحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري برصيد 60 نقطة من 35 مباراة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 64 نقطة من 36 مباراة.